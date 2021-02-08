ИТ-стартап Adlook.me выбрал 1cloud.ru в качестве поставщика облачных сервисов

Облачная платформа 1cloud.ru (входит в группу МТС) предоставила виртуальную инфраструктуру для компании Adlook.me, которая монетизирует трафик веб-ресурсов с помощью технологий по продаже рекламных объявлений в режиме реального времени. Переход в облако позволил Adlook.me обеспечить для своих клиентов высокую скорость загрузки рекламы и стабильный показ видеороликов. Сервис обслуживает 500 млнзапросов в сутки на видеорекламу и более 300 млн запросов на баннерную рекламу.

ИТ-стартап Adlook.me помогает владельцам сайтов и крупных онлайн-ресурсов монетизировать трафик с помощью технологии Open RTB (Real Time Bidding, аукцион рекламных объявлений в реальном времени). В режиме онлайн проводятся автоматические аукционы по продаже рекламного места на сайте. Компания связывает рекламодателей и владельцев сайтов менее чем за 0,15 секунды. Adlook.me сотрудничает с крупными порталами и онлайн-сервисами: Sobesednik.ru, Cosmopolitan, «7дней.ru», Fishiki.net, Sibnet.ru, Allmed.pro.

С трехкратным ростом объема трафика платформе Adlook.me потребовался переход на облачную площадку для поддержания непрерывности бизнес-процессов. С момента подключения к облачной платформе стартап в восемь раз увеличил количество развернутых виртуальных серверов для стабильной работы своих сервисов. Облачная система 1cloud.ru позволила компании оперативно получить доступ к облачным ресурсам и масштабировать их. Дополнительно повышена пропускная способность канала связи до 500 Мбит/с для бесперебойной работы сервиса. Создатели Adlook.me прогнозируют дальнейший рост трафика на онлайн-сервисе и планируют подключать дополнительные вычислительные мощности.

«Бизнес Adlook.me активно растет за счет увеличения объемов онлайн-рекламы и потребности в монетизации интернет-площадок. Для того чтобы максимальная продолжительность аукциона не превышала 150 миллисекунд даже при резком росте трафика, нам потребовалось гибкое облачное решение. Выбрав 1cloud.ru, мы повысили скорость работы нашей платформы, также смогли оптимизировать затраты на ИТ», – сказал CEO Adlook.me Олег Филимонов.

«Для стартапа выбор в пользу облачных технологий закономерен. Как показывает опыт нашего клиента, облако является одной из основ успешного развития на рынке интернет-рекламы. Платформа 1cloud.ru гарантирует Adlook.me масштабируемость виртуальной инфраструктуры, высокое качество сервиса и прозрачность затрат. Мы рады помочь Adlook.me перейти на новый уровень эффективности бизнеса и готовы поддерживать в дальнейшем развитии на российском рынке», – отметил head of customer success 1cloud.ru Дмитрий Матуа.

В панели 1cloud.ru компания Adlook.me использует функцию автоматического пополнения баланса для упрощения ведения бухгалтерского учета.