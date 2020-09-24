M1Cloud представляет сервисы послеаварийного восстановления облачной ИТ-инфраструктуры

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет линейку облачных сервисов для послеаварийного восстановления (Disaster Recovery as a Service) ИТ-инфраструктуры на резервной площадке при полном отказе основной площадки.

Сервисы реализованы на базе катастрофоустойчивого облака M1Cloud в трех географически удаленных дата-центрах в Москве, что позволяет минимизировать простои, благодаря репликации данных на уровне СХД при переключении на резервный ЦОД. Настроить репликацию виртуальных машин VMware в высоконадежное облако M1Cloud можно, в том числе с помощью сервиса на базе Veeam Cloud Connect, который позволяет гибко управлять сценариями переключения на резервную площадку и создавать индивидуальный план восстановления виртуальной инфраструктуры. С помощью сервиса можно создать резервные копии физических и виртуальных машин, данных приложений на удаленной площадке и репликации в облако M1Cloud, чтобы минимизировать риски потери данных. В случае возникновения инцидентов на стороне пользователя можно будет запустить виртуальные машины из реплики на инфраструктуре M1Cloud в течение нескольких минут.

DRaaS от M1Cloud в числе самых востребованных сервисов с широкими возможностями для решения как ежедневных задач резервного копирования, так и задач по миграции в облако. Помимо этого, данный сервис позволяет сбалансировать нагрузку на информационные системы.