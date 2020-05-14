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Veeam отчиталась о сохраняющемся годовом росте и увеличении доли рынка

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Veeam Software объявила о росте выручки (ARR) на 21% за 1 квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В портфеле Veeam более 375 000 клиентов, и компания продолжает успешно развивать свои уникальные возможности подписки Veeam, включая Универсальную лицензию Veeam. Рост продаж подписок на продукты Veeam составил 97% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. Согласно исследованию IDC Semi-Annual Software Tracker 2H19 по рынку репликации и защиты данных за 2 полугодие 2019 года, Veeam демонстрирует самые быстрые среди пятерки лидеров и по рынку в целом темпы роста выручки по сравнению как с 1 полугодием 2019 года (9,8%), так и со 2 полугодием 2018 (20,5%).

«Veeam всегда был лидером рынка в области инноваций и по удобству использования своих продуктов, и в 2020 году мы не отступили от своих традиций, выпустив крупнейший и самый успешный релиз в истории компании (Veeam Availability Suite v10) и другие новые продукты, сохранив темпы привлечения новых сотрудников и роста компании в целом, — сказал Билл Ларджент, генеральный директор Veeam. — Правда, первые несколько месяцев года стали для нас очень необычными, если можно так выразиться. Нам приходится серьезно изменять методы ведения бизнеса, чтобы в этот сложный период обеспечить безопасность сообщества Veeam — наших сотрудников, партнеров и клиентов. Я горжусь всеми нашими 4300 сотрудниками: мы сумели сохранить темы роста в этих сложных условиях и обеспечить полную поддержку пользователей. Это свидетельствует не только о потребности рынка в непрерывности бизнеса и обеспечения защиты данных, но и говорит об устойчивом спросе на решение Veeam — лучшее на рынке».

Ключевым фактором, обеспечившим успешное развитие компании в прошлом квартале, стал недавний выпуск самого функционального и надежного в отрасли решения, обеспечивающего полное управление данными и их защиту для гибридно-облачных сред — Veeam Availability Suite v10. Новое решение предлагает более 150 новых возможностей и улучшений, в том числе поддержку современных NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин, улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Число уникальных загрузок нового продукта v10 всего за два месяца с даты выхода на рынок уже превысило 175 000.

«Однако помимо v10 у нас есть и другие продукты, обеспечивающие наш рост. Это Veeam Backup для Amazon Web Services (AWS), Veeam Backup для Microsoft Azure и Veeam Backup для Microsoft Office 365, — отметил Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент по продуктовой стратегии компании Veeam. — Я уверен, что текущее положение позволит нам и дальше увеличивать свою долю рынка и укреплять присутствие в корпоративном сегменте за счет новых продуктов. За последнее время мы получили превосходные отзывы от ведущих отраслевых аналитиков, что еще больше поддерживает наше стремление к лидерству в области управления облачными данными».

«На рынке репликации и защиты данных сохраняется высокая динамика, а рост в основном обеспечивается за счет новых развертываний в гибридных облачных средах и в более сложных рабочих сценариях. Благодаря поддержке возможностей резервного копирования и восстановления данных для AWS и Microsoft Office 365, Veeam сохраняет впечатляющие темпы роста в этих ключевых сегментах, — сказал Фил Гудвин, директор IDC по исследованиям. — Высокие темпы роста Veeam сохраняются в том числе благодаря быстрому выходу компании на новые сегменты рынка. В 2020 году перед компанией несомненно откроются новые возможности».



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