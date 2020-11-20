Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г.

Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по продуктовой стратегии, спрогнозировал тренды в области управления данными на 2021 г.

Среди спрогнозированных специалистом трендов: усиление влияния разработчиков на технологическое развитие компаний и стратегию в области управления данными. По словам Аллана, «мы наверняка увидим резкий «левый поворот» во всех отраслях, то есть CIO станут больше полагаться на команды разработчиков при формировании стратегии технического развития компании. Традиционно при переносе данных в облако разработчики руководствовались указаниями от вышестоящих менеджеров, однако с началом пандемии и ростом использования облачных ресурсов ситуация в этом вопросе, как и во многих других, сильно поменялась. В 2021 г. влияние команд DevOps на корпоративные стратегии управления данными продолжит расти. Это приведет к увеличению мобильности рабочих нагрузок, коррелируя с развитием инструментов управления облачными данными»; больше внимания защите и управлению данными в облачных платформах для совместной работы. Тренд на работу в распределенных командах развивается не первый год, но пандемия COVID-19 привела к его взрывному росту. Компании будут придерживаться удаленного формата как минимум до середины следующего года, поэтому масштабы использования облачных платформ для совместной работы, таких как Microsoft Teams или Slack, будут расти. И все больше команд будут пользоваться возможностями облаков для хранения потока данных из платформ для совместной работы. Поэтому в 2021 г. осознание необходимости и потребность в защите и управлении данными в области сервисов для совместной работы существенно вырастет; рост программно-определяемых моделей на фоне снижения значимости аппаратного обеспечения. По мере перехода к программно-определяемым моделям значимость аппаратных устройств будет падать. Еще 10 лет назад аппаратные средства защиты были чем вроде новых игрушек, с которыми каждый хотел с поиграть. Однако, вопреки ожиданиям, им не удалось надолго удержать этот интерес. Сейчас мы стали свидетелями того, как резервное копирование становится услугой (BaaS) на базе исключительно программных решений. Удаленная работа в условиях пандемии в 2020 г. серьезно повлияла на модели работы с собственным аппаратным обеспечением, и этот тренд несомненно сохранится и в следующем году, когда на первое место выйдут программно-определяемые модели; повышение доступности машинного обучения благодаря облачным технологиям. Уже сейчас организации начинают осознавать те безграничные возможности, которые таятся в собранных ими данных. В корпоративной среде повторное использование данных станет ярким трендом в 2021 г., и многие смогут использовать возможности машинного обучения. Пока этот процесс только запускается, но он быстро наберет ход, когда организации поймут, как именно это поможет им анализировать и повторно использовать уже собранные ими данные. В итоге, с помощью машинного обучения в облаке бизнес станет «умнее»; продолжение снижения количества штрафов за несоблюдение нормативных требований в США и ЕС; в 2021 г. требования к конфиденциальности данных и соответствующие нормативные документы будут приобретать все большее значение. В частности, я считаю, что в новом году в США и ЕС появятся первые проекты нормативных актов в сфере обеспечения конфиденциальности. Однако количество штрафов за несоблюдение законодательства в этих странах продолжит снижаться, как это уже наблюдалось в 2020 г. Резкий скачок штрафов, который произошел в 2019 г., показал, насколько серьезно следует относиться к GDPR (Общему регламенту по защите данных, действующему в ЕС), CCPA (Калифорнийскому закону о защите конфиденциальности потребителей) и аналогичным актам. Сейчас, когда участники американского и европейского рынков осознали серьезность новых требований и штрафов, вопрос будет скорее в гармонизации нормативных требований в области защиты конфиденциальности на государственном уровне; возобновление роста расходов на ИТ после 2020 г. — с приоритетом на вопросы безопасности и закупки новых устройств

Несмотря на нестабильность рынков вследствие пандемии 2020 г., в следующем году общие расходы на ИТ вырастут на 5-10%. Большая часть средств пойдет, скорее всего, на совершенствование механизмов безопасности, общую модернизацию систем (резервное копирование, приложения, миграции в облако и т. д.) и обновление серверной инфраструктуры. Кроме того, организации скорее всего заново проанализируют приостановленные в 2020 г. проекты, чтобы пересмотреть структуру ежегодных расходов на ИТ. Например, серверы и системы хранения следует заменять каждые 3-5 лет, и если в 2020 г. из-за пандемии этого не произошло, то логично предположить, что эта статья возглавит бюджет на 2021 г.