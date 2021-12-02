Veeam спрогнозировала, как будет развиваться сфера высоких технологий в 2022 году

Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов, дал прогноз касательно развития высоких технологий в 2022 г.:

Оценка стоимости компаний выше стоимости доступных активов приведет к стагнации в сфере слияний и поглощений

«В 2021 г. объемы сделок слияний и поглощений достигли нового пика, чему способствовали низкие процентные ставки и высокие котировки акций. Однако в 2022 г. ситуация изменится. Крупные слияния и поглощения будут происходить все реже, поскольку оценочная стоимость компаний продолжает расти. Только компании с устойчивым положением на рынке и большими запасами наличности будут иметь возможности для новых приобретений. Высокий порог таких сделок осложнит возможности роста и развития для малых и средних компаний и создаст преимущества для более крупных, занимающих прочное положение на рынке», – считает Аллан.

ИИ и автоматизация приведут к сокращению позиций начального уровня в таких сферах, как финансы, здравоохранение, юридические услуги и разработка ПО

«Из-за нехватки кадров большое количество рабочих мест окажется вакантным, что приведет к использованию искусственного интеллекта и автоматизации для заполнения пробелов в этих позициях. Мы уже стали свидетелями того, как началась экспансия этих технологий в индустрии сервиса, когда в пандемию появились роботы-официанты. В 2022 г. мы увидим, как технологии ИИ и автоматизация смогут заменять сотрудников на отдельных должностях в наиболее пострадавших от пандемии секторах, таких как, финансы, здравоохранение, юридические услуги и разработка ПО. В основном это коснется должностей начального уровня, например, стажеров. Вчерашним выпускникам станет еще сложнее войти в профессию, чтобы набраться опыта», – убежден CTO Veeam.

CI/CD стабилизируется и стандартизируется, став одним из требований ИТ-отделов

«Меморандум Билла Гейтса в 2001 г. стал отраслевым стандартом проектирования, разработки и вывода на рынок сложных программных систем — и такое впечатление, что до сегодняшнего дня никаких новых стандартов не появилось. ИТ-отделы и разработчики привыкли использовать хорошо известные технологические системы, и не заниматься стандартизацией новых, таких как непрерывная интеграция и непрерывная доставка (CI/CD). В 2022 г. CI/CD будут стабилизироваться и стандартизироваться. ИТ-руководители смогут реализовать возможности этого быстрорастущего и высокоприбыльного сегмента, повышая активность развертывания и решая «проблему второго дня работы», – прогнозирует Дэнни Аллан.

На рынок труда в сфере высоких технологий придут большие деньги... и большие проблемы

«Экономические изменения, связанные с пандемией COVID-19, повлекли за собой волну увольнений. Это, несомненно, оказало серьезное влияние на технологическую отрасль. Текучесть квалифицированных кадров и снижение усилий работодателей для их удержания спровоцируют в 2022 г. рост зарплат в сфере высоких технологий в попытке удерживать ценных сотрудников. Можно предположить, что этот тренд создаст новые серьезные вызовы, особенно для стартапов и венчурных компаний. Ведь только крупные технологические компании смогут удовлетворить высокие финансовые запросы и предложить дополнительные выгоды востребованным специалистам. Интересно будет посмотреть, к чему это приведет в следующие несколько лет в сфере инноваций. Ведь многие инновации создаются «голодными» стартапами, где люди долго работают за очень небольшие деньги. Возможно, мы станем свидетелями возвращения квалифицированных специалистов в ряды «старой гвардии», в крупные компании, которые способны удовлетворить их запросы в стабильных и высоких зарплатах. И их отказ от стартапов с жесткими условиями работы и высокой конкуренцией. Это может спровоцировать долгосрочный дефицит талантливых специалистов», – считает старший вице-президент компании Veeam.

Новое законодательство, ориентированное на защиту приватности, повысит внимание к облакам, обеспечивающим суверенитет данных

«Все больше внимания уделяется Общему регламенту защитые данных (GDPR), регулирующему вопросы защиты данных и охраны частной жизни в ЕС, а также Закону Калифорнии о защите персональных данных потребителей (CCPA), расширяющему право на приватность и защиту для жителей Калифорнии. Другие штаты США и страны сталкиваются с усиливающимся давлением, направленным на принятие аналогичных законов, обеспечивающих конфиденциальность данных. В 2022 г. этот тренд сохранится, и все больше внимания будет уделяться облакам, обеспечивающим суверенитет данных и позволяющим сохранить данные в пределах одного государства или определенного физического местоположения. Это гораздо более проработанная модель облака, которая начинает появляться в регионе ЕМЕА в рамках облачной инициативы Gaia-X. Некоторые увидят в этом препятствие, однако, реализация такого подхода – это скорее плюс, поскольку приватность пользователя становится центральным аспектом бизнес-стратегий», – считает Аллан.

Контейнеры станут мейнстримом, благодаря чему продолжится начавшийся в 2021 г. взрывной рост облаков

«Компании ошибочно считали, что в 2021 г. сотрудники вернутся к привычному режиму работы в офисе. Возвращения так и не произошло, и компаниям пришлось разрабатывать долгосрочные стратегии удаленной работы, обеспечивающие эффективность и устойчивость бизнеса, а также помогающие сохранить работников, которые стремятся к гибкости. Реализация стратегии удаленной работы нуждается в облачных решениях, что привело к взрывному внедрению облачных сервисов. Контейнеры, которые позволяют удовлетворить эти потребности, в 2022 г. станут мейнстримом. Это значительно оптимизирует и упростит процесс перехода компаний в облако», – уверен CTO Veeam.