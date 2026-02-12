Tera и Orion soft представили бандлы серверов и ПО для быстрой и безопасной миграции с VMware

Компания Tera и российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft объявили о развитии партнерства в области поставки комплексных решений для виртуализации и построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных технологий. Совместные предложения включают в себя бандлы виртуализации на базе платформы zVirt и совместимого серверного оборудования «Система Икс» (SX), что позволяет заказчикам выстраивать устойчивую архитектуру вместо зарубежных решений.

На сегодняшний день более 40% замещенных хостов VMware в России работают на платформе виртуализации zVirt. Решение обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране – более 13,6 тыс. хостов и более 430 заказчиков, а в развитии продукта Orion soft делает акцент на стабильности под высокими нагрузками, безопасности и широкой сети совместимостей и интеграций с оборудованием и ПО ведущих производителей.

«Сегодня одного только технологически зрелого продукта недостаточно – заказчикам важна предсказуемо работающая система оборудования и софта, в которой все элементы стабильно работают в связке. Вместе с Tera мы сможем предложить комплексные решения для построения стабильной и отказоустойчивой инфраструктуры на базе отечественных решений – бандлы виртуализации и оборудования. Совместное использование наших решений позволяет ускорить процесс импортозамещения, а также получить доступ к объединенной экспертизе и технической поддержке вендоров», – сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Мы видим устойчивый спрос на комплексные, проверенные связки “софт плюс железо”, особенно в проектах по импортозамещению критически важных систем. Для наших заказчиков важно, чтобы решение было не только технически зрелым, но и предсказуемым в эксплуатации, с понятной дорожной картой развития и доступной экспертизой. Партнерство с Orion soft позволяет нам объединить сильный продукт в области виртуализации и наш опыт в подборе, поставке и поддержке серверного оборудования, чтобы предложить рынку готовые к промышленной эксплуатации пакеты. Мы уверены, что совместные решения помогут заказчикам быстрее и безопаснее пройти путь от пилота к полноценной промышленной среде», – отметила Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera IT Distributor.