ITGlobal.com зафиксировал 20% рост запросов на услугу Managed VMware

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал увеличение количества запросов от клиентов на услугу профессиональной поддержки VMware на 20% за девять месяцев 2025 г. год к году. Рост спроса связан с изменениями в модели лицензирования VMware, ограничениями на продление лицензий и доступ к обновлениям на российском рынке. На этом фоне компаниям потребовалась предсказуемая, безопасная и соответствующая требованиям модель сопровождения инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

В 2024 г. из-за ограниченного доступа к обновлениям часть организаций продолжала использовать устаревшие версии VMware. Это повышало уязвимость инфраструктуры и увеличивало нагрузку на внутренние ИТ‑команды. Дополнительно возникали угрозы безопасности при загрузке пакетов из ненадежных источников. На первом этапе многие компании пытались решать задачи собственными силами, однако к началу 2025 г. стало очевидно, что такой подход увеличивает затраты и вероятность инцидентов. В результате компании начали обращаться к провайдерам с подтвержденным опытом поддержки инфраструктуры. Одним из таких партнеров стал ITGlobal.com — сервис-провайдер VMware. В 2025 г. компания обновила собственные системы для поддержки новых версий VMware и готова помочь клиентам с вопросами миграции и технической поддержки.

В III и IV кварталах 2025 г. ITGlobal.com прогнозирует дальнейший рост спроса на услуги Managed VMware. Дополнительным фактором положительной динамики станет окончание основного срока поддержки VMware vSphere 7, который наступил 2 октября 2025 г. Это потребует от компаний перехода на vSphere 8 и решения связанных с этим технических задач.

«VMware занимает ключевое место в корпоративной виртуализации, и для многих компаний стало очевидно, что отсутствие обновлений и поддержки создает серьезные риски в области безопасности и надежности. ITGlobal.com обладает многолетним опытом сопровождения инфраструктур на базе VMware и готов обеспечить непрерывную поддержку клиентских систем, а также помочь с переходом на новые версии платформы», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Для компаний, которые не планируют продолжать работу на VMware, ITGlobal.com предлагает альтернативу — vStack HCP, гиперконвергентную платформу виртуализации от российского разработчика vStack. Решение входит в список отечественного ПО, соответствует российскому законодательству и подходит для задач импортозамещения.