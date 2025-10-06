Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО

Аэропорт «Шереметьево» меняет иностранную систему контейнеризации на базе VMware на российский аналог. На реализацию проекта выделено 145,8 млн руб.



Импортозамещение в аэропорту

Как выяснил CNews, Международный аэропорт «Шереметьево» переходит на российские системы контейнеризации. На работы выделено 145,8 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 2 октября 2025 г. техническом задании. Дедлайн на подачу заявок для участия в тендере намечен на 16 октября. Итоги конкурса подведут 22 октября.

Как следует из документов, ключевой целью проекта является создание отечественной среды контейнеризации приложений и системы управления вычислительными ресурсами. Новая система должна будет заменить используемое программное обеспечение на базе проектов с открытым исходным кодом на российские аналоги, что повысит информационную безопасность и эффективность использования вычислительных ресурсов.

В этом проекте аэропорт «Шереметьево» импортозамещает зарубежную систему контейнеризации на базе VMware.

Это прямо следует из технического задания, в котором указано, что система должна заменить используемое программное обеспечение на базе проектов с открытым исходным кодом (что подразумевает иностранные решения) на российское ПО.

Более конкретно, замене подлежит целый технологический стек, который, вероятно, включает: VMware vSphere как платформу виртуализации. В требованиях многократно указана необходимость интеграции новой системы с VMware vSphere версии не ниже 7.0 Update 3, что говорит о наличии этой инфраструктуры и необходимости управления ею из новой, отечественной системы.

И систему управления контейнерами на базе Kubernetes иностранного производства. Новая российская платформа также должна быть построена на Kubernetes, но ее ядро и средства управления должны быть отечественными и включены в реестр российского ПО.

В рамках внедрения планируется перенести на новую платформу две ключевые информационные системы: «Информационную систему управления аэропортом» и «Систему обработки багажа Рексофт». Проектом также предусмотрено развертывание системы в трех средах: разработки, пред-производственной и производственной.

Подробности тендера

Техническое задание предусматривает создание системы, состоящей из четырех основных функциональных блоков. Центральным звеном станет блок управления контейнеризованными приложениями, который должен быть реализован на основе Kubernetes и включен в реестр российского ПО.

Он будет отвечать за развертывание и управление кластерами рабочих нагрузок, аутентификацию, мониторинг, безопасность и управление ресурсами. Система должна иметь графический интерфейс на русском и английском языках и поддерживать установку на сертифицированные ОС, например Astra Linux и «РЕД ОС».

Второй компонент — блок управления секретами, предназначенный для защиты конфиденциальных данных, таких как сертификаты, ключи и пароли. Он должен обеспечивать контроль доступа, ротацию секретов и интеграцию с корпоративными системами аутентификации.

Третий блок — управление виртуальными ресурсами — призван консолидировать и централизованно управлять всеми виртуальными ресурсами аэропорта. Он будет включать административный портал, портал самообслуживания и каталог ИТ-сервисов, позволяя автоматизировать процессы предоставления услуг, таких как виртуальные машины, базы данных, Kubernetes-кластеры и системы хранения.

Четвертый блок — планирование и контроль вычислительных ресурсов — нацелен на автоматизацию процессов годового планирования, учета и контроля утилизации физических и виртуальных ресурсов. Этот блок должен формировать отчеты и обеспечивать прозрачность использования мощностей.

Особое внимание в проекте уделяется информационной безопасности, поскольку система контейнеризации отнесена к категории значимости «2» в рамках критической информационной инфраструктуры. Будут применяться как встроенные средства защиты, так и интеграция с существующими у Заказчика сертифицированными ФСТЭК России средствами защиты информации, включая межсетевые экраны, антивирусы, системы обнаружения угроз и SIEM.