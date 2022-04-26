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Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям.

В преддверии главных религиозных праздников ювелиры бренда Caviar представили новые кастомизации на базе iPhone 13 Pro, посвященные мировым религиям: христианству, исламу и иудаизму. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Апрель – важный месяц для всех верующих. Христиане празднуют Пасху, иудеи – Песах, мусульмане – начало Рамадана. В честь этих религиозных событий бренд Caviar создал новые дизайны в рамках коллекции Credo. В них дизайнеры компании отдали дань уважения трем мировым религиозным традициям.

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Shahadah

Дизайн, созданный в честь ислама, получил название Shahadah и представляет собой смартфон в зелено-золотой гамме, украшенный 24-каратным золотом, узорами «ислими» и «гирих», которые применяются в убранстве самых известных мечетей Мекки, Дамаска и Медины. Центральная деталь композиции – выгравированный символ веры мусульман, Шахада, изысканно вписанный в окружность полумесяца. Один из переводов Символа Веры на русский гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — его пророк».

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Mogen David

Дизайн, посвященный иудаизму, получил название Mogen David. Корпус смартфона выполнен из прочного титана черного цвета и синего композитного камня. Центр композиции – Звезда Давида, выполненная из ювелирного сплава и 24-каратного золота. Особую ценность модели придает встроенный в корпус миниатюрный резервуар с землей из Иерусалима. По мысли мастеров Caviar эта деталь позволяет чувствовать непосредственную связь с Обетованной Землей, в какой части мира не находился обладатель устройства.

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Богородица, дево радуйся

В честь христианства создана модель с названием «Богородица, дево радуйся». Корпус смартфона выполнен из уникального материала – мореного дуба, возраст которого насчитывает более 2000 лет. Это дерево было свидетелем событий, описанных в Священном Писании. Деревянное панно украшено изысканными резными узорами, кроме того, на нем расположена титановая скрижаль с выгравированной молитвой «Богородице Дево, радуйся!» Коллекционный фрагмент в дизайне – интегрированная в корпус смартфона емкость с кусочком ткани, освященном на поясе Пресвятой Богородицы в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон.

Стоимость на новые дизайны в коллекции Caviar Credo начинается от 444 тыс. руб.

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