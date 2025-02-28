В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали первый курс аппаратного программирования на отечественном микроконтроллере

Московский городской педагогический университет запустил интерактивный курс «Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере MIK32 «Амур» для подготовки будущих специалистов в радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Микроконтроллер MIK32 «Амур» для курса МГПУ разработал и выпускает резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» завод «Микрон». Новая образовательная программа рассчитана на учащихся 7-11 классов и будет внедрена в рамках углубленного изучения предмета технологии, информатики и радиотехники. В учебный процесс интегрирована исключительно отечественная техническая и компонентная база, что полностью соответствует целям достижения технологического суверенитета. Программа включает углубленное изучение электронных компонентов, основ схемотехники, радиотехники, архитектуры и программирования микроконтроллера», - сказал Анатолий Гарбузов.

В учебном процессе будут использоваться конструкторские наборы, разработанные МГПУ, с использованием отладочной платы на базе микроконтроллера MIK32 «Амур. Школьники смогут собирать различные электронные инженерно-технические отечественные разработки с применением собственного цифрового кода, программировать их, загружать программы в микроконтроллер и самостоятельно создавать новые изделия.

«Совместно с МГПУ мы интегрируем в учебный процесс отечественное решение, что позволит подготовить качественные кадры для российской полупроводниковой отрасли. Для этого мы предоставили отладочные платы на базе микроконтроллера «Амур», - сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сотрудничают с образовательными учреждениями города, чтобы обучить и трудоустроить технические кадры на свои производства. Например, «Микрон» в 2024 г. провел 30 карьерных мероприятий для школьников и студентов.

«Завод ведет системную работу по развитию кадрового потенциала в сфере наукоемких технологий, участвует в проектных инициативах профильных вузов, организует производственную практику и учебную стажировку студентов. В 2024 г. 109 студентов прошли учебную, производственную и преддипломную практику на “Микроне”. Предприятие поддерживает партнерские отношения с 23 учебными заведениями в семи городах России: Москве, Казани, Иванове, Новочеркасске, Самаре, Екатеринбурге, Томске», – скахзал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.