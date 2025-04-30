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Сделано на «Микроне»: 46 новых изделий в серийном производстве

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2024 г. освоил в серийном производстве 46 новых изделий для промышленного применения. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Среди новинок в серийном производстве – новый транспортный чип, который с 2024 г. используется во всех картах «Тройка» (NE501CD+), транзисторы Trench MOSFET для силовой электроники, стабилизаторы напряжения, новая отечественная УВЧ микросхема для RFID меток, а также 27 RFID изделий для различных сценариев применения, включая новые RFID метки Intrepid для маркировки малых архитектурных форм (МАФ), УВЧ метки для маркировки металла, железобетонных шпал и текстиля.

Разработка новой продукции осуществляется в рамках стратегии развития продуктового портфеля «Микрона», в том числе с привлечением софинансирования для ряда изделий в соответствии с постановлением правительства России от 24 июля 2021 г. № 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей».

В настоящее время продуктовая линейка «Микрона» включает более 900 типономиналов продукции, 40 изделий включены в реестр отечественной промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719.

В розничной продаже в интернет-магазине «Микрона» доступны 40+ позиций, на маркетплейсе Ozon доступны для покупки в розницу отладочные платы DIP-MIK32 и «Старт-MIK32» и первый российский RISC-V микроконтроллер «MIK32 Амур» (К1948ВК015/018) в комплекте из трех штук. Ознакомиться с общепромышленными микросхемами «Микрона» и оформить заказ можно на сайте предприятия.

«Микрон» является отраслевой производственной площадкой, ежегодно осваивает в серийном производстве более 40 новых позиций, имеет собственную RFID лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, ведет работу по импортозамещению материалов в сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и институтами и открыт для сотрудничества со всеми, кто готов вместе строить будущее на основе отечественной ЭКБ.

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