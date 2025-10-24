Амурские компании увеличили инвестиции в сервисы защиты от DDoS-атак

МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Амурской области в сервисы защиты от DDoS-атак за девять месяцев 2025 г. выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост отмечен в секторе ритейла и промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На фоне общего роста DDoS-атак на российские компании – за первое полугодие 2025 г. их число возросло в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. – амурский бизнес стал больше инвестировать в сервисы киберзащиты веб-ресурсов. Наибольший спрос на защиту от DDoS атак вырос в сфере ритейла и розничных продаж – 18%, промышленность и производство – 15%, банковский сектор и финтех – 10%. Следом с минимальным разрывом идут строители и застройщики – 9%, организации сферы ЖКХ – 7%, логистика и транспорт – 6%. Менее всего отмечается рост среди компаний аграрного сектора – 5%.

В целом по России в первом полугодии 2025 г. чаще всего целями киберпреступников становились отрасли ИТ, телекоммуникаций и промышленности, а также организации сферы строительства и девелопмента. Аналитики МТС в сфере кибербезопасности отмечают, что промышленность чаще является мишенью целенаправленных атак, ориентированных на остановку, прекращение бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж.

«DDoS-атаки технически эволюционируют и их активность постоянно возрастает. Для защиты собственной ИТ-инфраструктуры компании с амурской пропиской чаще всего выбирают отечественные решения. Число таких компаний в регионе за девять месяцев выросло в полтора раза. Сервис защиты от DDoS-атак не требует дополнительных затрат на оборудование и ИБ-персонал, а индивидуальные настройки мониторинга и фильтрации трафика обеспечивают комфортный доступ к web-ресурсам», – сказал руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.