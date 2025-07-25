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ТТК: в первом полугодии 2025 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на 23%

Почти две 2 тыс. терабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в первом полугодии 2025 г. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом».

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара. В общей сложности в течение полугодия пассажиры и посетители вокзалов воспользовались сервисом 4,2 млн раз. Чаще всего пользователи подключались к беспроводной сети на вокзалах Адлера, Курска, Брянска, на Павелецком вокзале Москвы, а также на станции Крюково Московских центральных диаметров.

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Цифровизация

«В настоящее время обеспечение публичного беспроводного доступа в интернет – это не только часть создания комфортной цифровой среды для пассажиров, но и в целом важная социальная миссия. С помощью этого сервиса Российские железные дороги помогают миллионам пассажиров оставаться на связи, ориентироваться в месте отправления и прибытия, скачивать карты, вызывать такси. Мы гордимся участием в столь важном проекте, который постоянно развивается, а сеть публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях – пополняется новыми локациями», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется РЖД и компанией «ТрансТелеКом» с 2015 г. Для доступа в интернет необходимо пройти простую процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется.

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