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«VK Видео» добавила функцию экономии данных для пользователей с ограниченным интернет-трафиком

Новая функция «VK Видео» управляет автоподбором качества роликов — это уменьшает потребление интернет-трафика и экономит заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров. Режим экономии доступен в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Об этом CNews сообщили представители VK.

Режим экономии данных можно включить в настройках видеоплеера — например, при использовании мобильной сети с ограничением интернет-трафика или нестабильном доступе к сети. Тогда разрешение всех видео и прямых трансляций, которые смотрит пользователь, не будет превышать 480p. Если скорости интернета недостаточно, функция может автоматически выбрать и более низкое разрешение — чтобы обеспечить непрерывный просмотр. Экономия трафика действует и в режиме автоматического воспроизведения, в том числе во время просмотра записей с видеоконтентом из ленты новостей.

«VK Видео» развивает технологии, чтобы пользователи могли смотреть ролики в максимально высоком качестве — независимо от характеристик устройства и стабильности сети. В то же время существуют сценарии, когда экономия данных может оказаться приоритетнее высокого разрешения. Для таких ситуаций предусмотрен новый режим: он позволяет в несколько раз сократить объем данных, скачиваемых при просмотре видео. Например, воспроизведение видео длительностью 15 минут в разрешении Full HD (1080р) израсходует почти 550 МБ данных, а в разрешении 480р — только 130 МБ. Кроме того, функция помогает сохранить и заряд батареи: в режиме экономии данных мобильное устройство расходует его до 1,5 раз медленнее.

Функция включается для конкретного устройства и влияет на автоподбор качества только на нем. Так пользователь может экономить трафик и заряд батареи смартфона и при этом смотреть видео без ограничений в максимальном разрешении на компьютере или Smart TV. Вернуться к более высокому разрешению можно в любой момент вручную — к примеру, при подключении к безлимитному Wi-Fi.

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Удаленная работа

«VK Видео» подстраивается под разные сценарии потребления контента. Например, экономить трафик в дороге помогает офлайн-режим: ранее платформа представила возможность скачивать видео для просмотра без доступа к интернету. Пользователь может загружать интересные ролики, когда подключается к Wi-Fi, а затем смотреть их в любом месте — и не тратить мобильный трафик. За быструю загрузку отвечают собственные технологии платформы по ускорению передачи данных и одна из крупнейших в России геораспределенных сетей доставки контента.

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