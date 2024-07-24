В первом полугодии 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на треть

Почти полторы тысячи терабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в I полугодии 2024 г. Это на 32% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Краснодара и Тынды. Чаще всего – более 120 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на вокзале Адлера. Также в числе лидеров станция Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра (более 102 тыс. подключений), Восточный вокзальный комплекс (70 тысяч), вокзал Курска (более 62 тыс.) и столичный Казанский (почти 67 тыс.). В общей сложности в течение полугодия сервисом воспользовались более двух млн человек.

«Предоставление качественных цифровых сервисов пассажирам железных дорог – одно из ключевых направлений деятельности компании «ТрансТелеКом». В настоящее время комфортная цифровая среда охватывает сотни объектов железнодорожной инфраструктуры, а сеть публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель Генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.