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Приложения для спорта стали использовать на 30% больше: анализ интернет-трафика клиентов Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на приложения для спорта с 1 января по 20 апреля 2022 г. Трафик на приложение для бега вырос в 2,7 раза. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В подборку для аналитики вошли десять сервисов, наиболее популярных у клиентов Yota: Zeep Life, Nike Training Club, Nike Run Club, Samsung Health, Strava, MyFitnessPal, Adidas Runtastic, Adidas Training, Wearfit Pro и MapMyFitness.

Объем интернет-трафика на все десять приложений увеличился на 30% с начала 2022 г. Пик активности пришелся на 6 апреля 2022 г. — 1,26%, а минимальный интерес к приложениям был 12 апреля 2022 г. — 0,61%.

Наиболее популярным у клиентов Yota остается приложение Zeep Life, которое обеспечивает работу экосистемы смарт-браслетов и смарт-часов Xiaomi. С января по апрель 2022 г. Zeep Life увеличил свою долю в трафике на все десять приложений более чем на 7% — до 43,95%. Потеряло более 5% в доле, но осталось на втором месте приложение Nike Training Club с 26,04%. На третье место поднялся Samsung Health, прибавив почти 4% в доле — до 13,71%. Nike Run Club с третьего места в январе 2022 г. опустился на четвертое в апреле 2022 г., потеряв почти 4% в доле трафика.

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Доли интернет-трафика на приложения для спорта 10.01 - 16.01

Наибольший прирост трафика показало приложение для бега Adidas Runtastic: 20 апреля 2022 г. этот показатель был в 2,7 раза выше, чем 20 января 2022 г. Больше других прибавил в количестве пользователей Wearfit Pro — в 3,6 раза за этот же период. Также увеличили свои показатели MapMyFitness, Adidas training, Samsung Health и Zeep life.

Потеряли в объемах трафика и количестве пользователей три приложения:

1. Strava: снижение трафика в 2,7 раза, пользователей — в 1,3 раза.

2. Nike Run Club: снижение трафика в 1,2 раза, пользователей — в 1,4 раза.

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3. MyFitnessPal: снижение трафика в 1,2 раза, пользователей — в 1,3 раза.

Nike Training Club — единственное приложение, которое увеличило показатель трафика в 1,5 раза, но количество пользователей при этом уменьшилось — в 2,2 раза.

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Доли интернет-трафика на приложения для спорта 11.04 - 17.04

«12 марта соцсеть для спортсменов Strava сообщила своим пользователям о приостановке деятельности в России. Скорее всего, именно этим объясняется резкий спад трафика на приложение, который произошел уже на следующий день после решения о приостановке деятельности в России», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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