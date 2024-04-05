В I квартале 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика возрос на 21%

Более 700 ТБ трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в I квартале 2024 г. Это на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом».

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный (18,43 ТБ) и Павелецкий (12,19 ТБ) вокзалы Москвы, вокзалы Адлера (14,33 ТБ) и Краснодара (12,19 ТБ). Также впервые в Топ-5 по объемам скачанного трафика вошел вокзал Тынды (11,91 ТБ).

Чаще всего – более 50 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на станции Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра. Также в пятерке лидеров Адлер, Курск, Павелецкий и Казанский вокзалы Москвы.

В течение I квартала 2024 г. сервисом воспользовались более 1,23 млн человек.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется РЖД и компанией «ТрансТелеКом» с 2015 г. На вокзалах интернет необходим и тем, кто отправляется в путь и хочет перед путешествием с пользой провести время в зале ожидания, и прибывающим пассажирам, чтобы вызвать такси, скачать карты незнакомого города, узнать о необходимых транспортных маршрутах.

Для доступа в интернет необходимо пройти простую процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется. Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «ТрансТелеКом», является крупнейшей в России Wi-Fi-сетью со сквозной авторизацией. Она включает в себя более 300 объектов и охватывает все федеральные округа.