Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Трафик на Rutube вырос в четыре раза: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 1 января по 27 марта 2022 г.

После 6 марта 2022 г. интернет-трафик на приложение Rutube начал уверенно расти. На пике 21 марта 2022 г. объем трафика в четыре раза больше, чем в этот же день января 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Самое большое количество пользователей зафиксировано 26 февраля 2022 г., но затем этот показатель вернулся в рамки средних значений.

y1.jpg

Интернет-трафик и количество пользователей Rutube с 1 января по 27 марта 2022 года

Интернет-трафик на видеосервис YouTube показывает ровный незначительный рост в течение всего периода: 27 марта 2022 г. объем трафика в 1,2 раза больше, чем в этот же день января 2022 г. Все пики трафика приходятся на выходные дни — в это время люди могут уделить чуть больше внимания просмотру видеоконтента. При этом количество пользователей осталось прежним.

«С 10 марта 2022 года видеохостинг YouTube приостановил функции монетизации для российских пользователей. Именно после 10 марта случился значительный прирост интернет-трафика на Rutube. Видимо, блогеры стали задумываться о диверсификации рисков и развивать свои каналы в Rutube. Предполагается, что рост популярности российского видеосервиса продолжится, если не будут сняты ограничения для российских пользователей в YouTube», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

y2.jpg

Интернет-трафик и количество пользователей YouTube с 1 января по 27 марта 2022 года

***

Yota – российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров

Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров

Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов

Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022