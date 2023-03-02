«Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что «Код безопасности», разработчик средств защиты информации, начал распределять трафик на свои публичные интернет-ресурсы с помощью технологии GSLB от #CloudMTS. Благодаря автоматизации этого процесса ключевые клиентские сервисы компании доступны в режиме 24 на 7. Ранее для решения этой задачи использовалось решение зарубежного производителя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология GSLB (Global Server Load Balancing) – собственная разработка #CloudMTS на основе технологий с открытым кодом и первый российский продукт подобного класса. GSLB распределяет онлайн-трафик, идущий на девять сайтов «Кода безопасности», между собственными центрами обработки данных компании в Москве и Санкт-Петербурге. Перераспределение пользователей на разные площадки занимает считанные доли секунды и происходит совершенно незаметно для них. Такой подход гарантирует стабильность сервисов компании для клиентов в любой точке мира.

«Мы обеспечиваем сетевой безопасностью, защищаем виртуальные среды и мобильные устройства больше 32 тыс. компаний. Важно, чтобы клиенты могли в любое время иметь доступ к своей базе знаний, технической поддержке и другим ресурсам. Мы выбрали GSLB от #CloudMTS еще на этапе его бета-тестирования, поскольку это первый российский продукт с подобной функциональностью. Оказалось, технологию, созданную провайдером, легко использовать: достаточно зарегистрироваться на платформе, в удобном веб-интерфейсе задать нужные настройки, в том числе, параметры мониторинга и переключения IP-адресов, и начать работу. Мы планируем развивать сотрудничество и расширять применение технологий #CloudMTS в нашем бизнесе», - сказал Дмитрий Трусов, начальник отдела инфраструктурных решений ООО «Код безопасности».

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#CloudMTS – входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России (по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022».). Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

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GSLB – собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. В основе продукта лежат технологии с открытым кодом, используется современная микросервисная архитектура. Ядро решения написано на Golang. Поддерживаются популярные алгоритмы балансировки Weighted Round Robin и Failover group.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.