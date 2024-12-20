Роскомнадзор обвиняет Google в замедлении YouTube в России. Google говорит, что на его стороне проблем нет

Ответственность за ухудшение работы YouTube Роскомнадзор возлагает на Google, так как компания прекратила обслуживание своего оборудования в России. Google уверяет, что на его стороне проблем нет.



Заявление Роскомнадзора

Роскомнадзор возложил на Google ответственность за ухудшение работы видеохостинга YouTube в России, пишет «Интерфакс». Агентство ссылается на комментарий пресс-службы ведомства, в котором сказано, что проблема связана с прекращением поддержки компанией Google своего оборудования, которое находится в нашей стране.

«Компания Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса», — сказали представители Роскомнадзора.

Замедление YouTube в России началось в середине июня 2024 г. и к первым числам августа 2024 г. распространилось на всю страну. Проблема коснулась в первую очередь абонентов домашнего интернета — на мобильном сервис тогда еще был доступен без ограничений в большинстве российских регионов. 19 декабря 2024 г. в СМИ появились сообщения о жалобах пользователей на недоступность загрузки YouTube и в мобильных сетях.

У Google другое мнение

Загрузка действительно недоступна, либо происходит очень медленно в сетях МТС, «МегаФон», Т2 и «Билайн», убедились в РБК. «Серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах» подтвердил источник издани на ИT-рынке. «Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», — сказал он.

yousafbhutta / Pixabay Замедление YouTube в России коснулось мобильных сетей

Однако сложности с доступом к YouTube в России при интернет-соединении через мобильную сеть не связаны с какими-либо техническими проблемами на стороне видеохостинга или его владельца, заявили изданию представители Google: «Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

Стоит напомнить, что Google начал выдавливать россиян из своих сервисов еще весной 2022 г., когда почти полностью отключил им монетизацию на YouTube.

В 2023 г. он обанкротил свое российское представительство, а весной 2024 г. одновременно с Microsoft решил изгнать россиян из своих облаков.

Основания для блокировки есть

Роскомнадзор не отрицает наличие у него оснований для принятия мер в отношении YouTube. «Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — цитируют РИА «Новости» позицию ведомства.

В качестве примера «многочисленных нарушений» регулятор назвал агентству неисполнение требования по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что даже научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах будет признаваться в России запрещенной.