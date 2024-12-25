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«МегаФон» запустил скоростной мобильный интернет в смоленских сёлах

Жители Болшево и Нового Села получили новые скорости передачи данных до 70 Мбит/с, а в Шуйском, где ранее была доступна только голосовая связь, — впервые доступ к мобильному интернету. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции и предоставили устойчивый LTE-сигнал более 1,5 тыс. сельчанам Вяземского района и Новодугинского муниципального округа региона.

Новые базовые станции работают на частотах GSM-900 и LTE-1800, что обеспечивает уверенное голосовое и интернет-соединение на большой площади, а это особенно актуально для отдалённых сёл. В Болшево высота мачты, на которой установлено оборудование, достигает 75 метров, что дополнительно расширяет покрытие сети.

Жители трёх смоленских сёл и прилегающих к ним деревень теперь могут не только смотреть фильмы в максимальном разрешении через стриминговые сервисы, но и одновременно разговаривать по телефону и сёрфить по Сети благодаря технологии VoLTE. Она гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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«Благодаря нашим специалистам наконец-то появился скоростной мобильный интернет и в Шуйском. Нам важно первыми среди операторов связи предложить жителям населённых пунктов, с численностью 200‑300 человек, скорости, не уступающие тем, что есть в городах. Стабильный интернет-сигнал значительно улучшает качество жизни, позволяет получать новые знания, удалённо работать даже в селе, пользоваться всеми необходимым для современной жизни цифровыми сервисами», — сказал Константин Сазонов, директор «МегаФона» в Смоленской области.

Потребность жителей смоленских деревень в скоростном мобильном интернете подтверждается динамикой потребления трафика. За последние три месяца средний объём переданных данных в Шуйском увеличился на 20%, а в Новом Селе — на 60%. В Болшево ожидается рост трафика более чем на 50%.

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