«Мегафон»: Курганцы стали чаще бывать на термальных курортах Тюменской области

Курганцы стали больше путешествовать по России, и одними из самых притягательных локаций в осенне-зимний период стали горячие минеральные источники в соседнем регионе. Курганская область второй год подряд занимает шестую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты Тюменской области. Осенью 2023 г. их посетило еще на 18% больше зауральцев, чем годом ранее.

В поездках жители Курганской области активно пользуются смартфонами. Интернет-трафик абонентов из этого региона вырос на 40% по сравненною с 2022 г. Для любителей wellness-отдыха «Мегафон» расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод России». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На базе отдыха «Сосновый бор» по Ялуторовскому тракту инженеры «Мегафон» запустили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. На территории санатория «Сибирь» связисты расширили зону покрытия 4G. На термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино провели модернизацию сети. Благодаря чему скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/с.

Теперь туристы из Курганской области могут скачивать больше информации даже при росте количества подключений – делиться фото в соцсетях, общаться с друзьями по видеосвязи на фоне уникальных природных джакузи, слушать музыку онлайн вовремя релакса за чашкой травяного чая.

«Связь – важная составляющая инфраструктуры туристического региона. В этом году наши технические специалисты расширили покрытие и увеличили емкость сети четвертого поколения на сотнях площадок в городах и селах. Туристам, которые отправляются в путешествие самостоятельно, теперь удобней пользоваться навигаторами и онлайн-картами, проще забронировать номера в гостиницах или записаться на экскурсии по Тюмени», – отметили в представительстве «Мегафона» на Урале.

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Максимальные возможности в сфере коммуникаций помогают зауральцам быть всегда на связи и завести новых друзей, ведь уникальные сибирские термы посещают гости из многих регионов России. На основе анализа обезличенных данных абонентов аналитики «Мегафона» выяснили, что кроме самих курганцев наиболее активно на тюменские курорты приезжают жители Югры и Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Уфы и Пермского края. Здесь можно встретить и гостей из южных регионов страны, а также Приморского края, Сахалина и Камчатки.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.