В Правительстве Курганской области настроили интеграцию с ПОС на базе решения Directum

В органах власти Курганской области выстраивают диалог с жителями с помощью Directum. За два месяца здесь внедрили решение «Интеграция с ПОС» и организовали работу с обращениями и сообщениями граждан в одном интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Региональное Правительство работает в единой системе электронного документооборота (ЕСЭД ПКО), созданной на платформе Directum RX. За два месяца команда проекта развернула здесь новый инструмент « Интеграция с ПОС». В тестовом режиме специалисты проверили рабочие возможности, после чего запустили решение в работу. На стороне ПОС остались модерация и координация сообщений и обращений, а основная работа с содержанием ведется в ЕСЭД ПКО. В результате внедрения проекта перестали дублироваться процессы и задачи, возросла эффективность работы с ПОС.

Сегодня к работе в единой системе подключены Правительство, все органы исполнительной власти и местного самоуправления. Продолжается присоединение подведомственных организаций. Всего перейти на платформу должны более 800 учреждений.

В планах по развитию — внедрить возможность перенаправления обращений в другие организации и автоматизировать действия по отправке ответа в ПОС. Ожидается, что 100% сообщений и обращений жителей будет рассматриваться с помощью ЕСЭД ПКО.

Для Directum RX этот проект стал первым по интеграции с ПОС в части загрузки обращений граждан по 59-ФЗ, а также самым масштабным по количеству подключенных организаций в регионе.