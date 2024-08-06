«Ростелеком» завершает модернизацию сетей связи в селе Сафакулево Курганской области

«Ростелеком» завершает модернизацию телеком-инфраструктуры в селе Сафакулево Курганской области. Цифровой провайдер установил в районном центре 500 новых опор, на которых будет смонтировано 27 километров волоконно-оптических линий связи. Старые столбы меняли на новые с железобетонным основанием. Это делает сооружение более устойчивыми и продлевает срок эксплуатации до 30 лет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты «Ростелекома» проводят обновление сетей, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. В результате проведенных работ показатель оптического интернет-покрытия Сафакулево составит 100%. Пользоваться сервисами компании смогут жители частных и многоквартирных домов, сотрудники социально значимых объектов, госорганизации и предприниматели.

Рашид Гильманов, глава Сафакулевского муниципального округа: «В настоящее время в районном центре проживает более 3500 человек. И конечно, инфраструктура должна соответствовать потребностям людей. Благодаря высокоскоростному интернету жители Сафакулево могут решать широкий круг задач в онлайн-режиме: заказывать товары на маркетплейсах, активно пользоваться порталом госуслуг, учиться и работать удаленно, а предприниматели — цифровизировать бизнес, внедряя в офисах или на производстве современные телекомуслуги».

Степан Шмаков, директор сервисного центра филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Такая масштабная замена столбов проведена в Сафакулево впервые. Компания решила полностью отказаться от использования аналоговых линий связи в районном центре, перейдя на оптические. Перед запуском проекта наши специалисты обследовали состояние устаревших коммуникаций, построенных почти 30 лет назад, — они на 100% исчерпали свой ресурс. Сегодня для обеспечения клиентов устойчивой и надежной связью мы используем передовые технологии передачи данных, предоставляя высокое качество сигнала. Оптика дает возможность жителям подключать высокоскоростной интернет, смотреть в HD-качестве сотни каналов в видеосервисе Wink, устанавливать камеры видеонаблюдения и умные устройства для дома».

Особенность развития цифровой инфраструктуры «Ростелекома» в том, что сафакулевцам не нужно ждать завершения всего проекта: доступ к новым услугам и сервисам будет появляться по мере подключения домов к современной технологии «оптика в квартиру».

Сейчас специалисты «Ростелекома» ведут сбор заявок на подключение телекоммуникационных услуг и переключение абонентов на оптику.