Райффайзенбанк усилил защиту корпоративной беспроводной сети с помощью Cisco ISE

Райффайзенбанк завершил финальный этап внедрения программно-аппаратной платформы Cisco ISE (Cisco Identity Services Engine). Платформа обеспечивает безопасное подключение к корпоративной среде через проводное и беспроводное соединение в офисе, а также через VPN-клиент при удалённой работе сотрудников.

Работа в сети Wi-Fi сопряжена со множеством рисков из-за уязвимости подключения. Однако только беспроводное соединение обеспечивает достаточную мобильность сотрудников и позволяет использовать портативные устройства для работы. При этом гибкий подход к выбору технического оборудования и обустройству рабочего места – одно из ключевых требований нового поколения специалистов цифровых направлений, на которых делают ставку технологические компании.

Четверть сотрудников Райффайзенбанка – специалисты цифровых направлений, которые предпочитают работу на мобильных устройствах стационарным компьютерам. Увеличивается количество устройств, подключаемых к корпоративной сети Wi-Fi, и эти соединения требуют дополнительной защиты. Обеспечить её призвана новая беспроводная сеть, обеспечивающая защиту и контроль на уровне среды передачи данных, развернутая с использованием виртуальных серверов Cisco ISE.

«Райффайзенбанк использует комплексный подход к обеспечению безопасности, а защита сетевого доступа – один из ключевых элементов архитектуры систем, обеспечивающих ее. Требования по обеспечению безопасности среды передачи данных особенно актуально при развитии беспроводных технологий, именно это и было достигнуто при внедрении платформы Cisco ISE интеграции ее с имеющимися средствами защиты». – сказал Денис Камзеев, руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка.

«Таким образом мы сумели существенно повысить безопасность многих бизнес-процессов. В том числе это позволило ускорить обработку сервисных заявок от пользователей на 25% и снизить затраты на сопровождение ИТ-инфраструктуры офисов», – отметил Роман Мурашкин, руководитель управления развития ИТ-технологий и поддержки пользователей Райффайзенбанка.

В результате внедрения Cisco ISE в банке создана удобная и безопасная среда для работы на любых устройствах в офисе, а также для удалённой работы на авторизованных устройствах. В том числе благодаря этому более половины сотрудников банка смогли перейти на работу из дома с корпоративного или личного компьютера в период самоизоляции.

За счет интеграции Cisco ISE с межсетевыми экранами и сегментации сети трафик любого устройства, подключенного к Wi-Fi, находится под контролем. Cisco ISE взаимодействует с сетевым оборудованием, собирает информацию и авторизует все попытки подключения к корпоративной сети и, на основе политик аутентификации и авторизации, предоставляет или не предоставляет доступ.

При удалённом подключении VPN-клиент проверяет соответствие компьютера ряду критериев, на основе чего Cisco ISE принимает решение о предоставлении доступа к корпоративной сети.

«Банковские IT-инфраструктуры всегда были привлекательной целью для злоумышленников, и в последнее время эта тенденция стала проявляться еще активнее. Именно поэтому банковский сектор нуждается в самых передовых технологиях защиты. Мы рады, что один из ведущих банков страны – Райффайзенбанк – выбрал именно наше решение, и данный проект — еще одно подтверждение эффективности продуктов Cisco в области информационной безопасности», – сказал Игорь Гиркин, менеджер по продвижению технологий информационной безопасности, Cisco.