94% аудитории кикшеринга использует самокаты как транспорт

Аналитики сервиса аренды самокатов «Яндекс Go» изучили места аренды, маршруты, длительность и частотность поездок на самокатах в 2025 г. В этом сезоне, с марта по август, 94% пользователей арендовали самокаты в транспортных целях — чтобы добраться до нужной точки, а не просто покататься. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Основные выводы

Растет доля транспортных поездок. Количество людей, которые использовали самокат только в транспортных целях (10 из 10 поездок), за год увеличилось на 90%. Такие пользователи составляют 1/5 от всех, кто арендовал самокаты «Яндекс Go» в 2025 г.

В качестве развлечения кикшеринг используют в основном новички. Впоследствии их поездки тоже становятся более транспортными. Первая поездка развлекательная в 43% случаев, десятая — в 25%, тридцатая — в 20%.

Самокаты встраиваются в городскую рутину. 77% поездок сезона совершены частотными пользователями. Треть всех их маршрутов повторяется — чаще всего это поездки от транспортного узла до работы и обратно.

Ночью самокат — замена общественного транспорта. Когда он прекращает ходить, длительность поездок на самокатах увеличивается до 12 минут — это на 76% дольше, чем в дневное время.

От развлечения к рутине: как меняется модель использования самокатов

Поездки на самокатах делятся на транспортные и рекреационные, или развлекательные. В транспортном сценарии маршрут, как правило, короткий, например от дома до метро. Таких поездок в сервисе — в среднем 80%, а, например, в Екатеринбурге — 85%.

Исследование показывает четкую эволюцию поведения пользователей: чем больше поездок совершает человек, тем чаще он использует самокаты в качестве транспорта.

Первая поездка часто бывает ознакомительной — в 43% случаев она развлекательная. По мере использования сервиса фокус смещается на решение транспортных задач. Уже к 10-й поездке доля развлекательных маршрутов падает до 25%, а к 30-й — до 20%.

При этом пользователи, которые арендуют самокаты исключительно для развлечения, практически отсутствуют — их всего 6%.

Транспортная привычка: рост аудитории и стабильность маршрутов

Все больше пользователей привыкают к транспортному сценарию. 77% поездок кикшеринга «Яндекс Go» в сезоне-2025 совершены частотными пользователями. Их число за год выросло на 15%. А количество высокочастотных пользователей, то есть тех, кто совершил больше 100 поездок, увеличилось на 36% год к году. Эти люди арендуют самокаты каждый день или через день.

За год также значительно увеличилось число «транспортных пользователей»: На 90% выросло число тех, кто использует самокаты только как транспорт (10 из 10 поездок); На 48% выросло число тех, кто использует их преимущественно как транспорт (9 из 10 поездок).

Чем активнее человек пользуется сервисом, тем чаще повторяются его маршруты. У частотных пользователей треть (33%) поездок проходит по одним и тем же путям — как правило, это «дом–метро» или «дом–работа».

Самокаты как транспорт «последней мили»

Аналитики изучили самые популярные маршруты (от 2000 поездок за сезон) в городах-миллионниках и выделили три ключевых сценария, в которых самокат решает городские транспортные задачи.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге есть точки, где в июле 2025 г. завершилось более 3000 поездок. Это около 100 прибытий в день, или три полных автобуса.

Сценарий 1. «Последняя миля»

Половина поездок на самокатах начинается или заканчивается у транспортных узлов. Самокаты используют, чтобы добраться от дома до метро, автобусной остановки, железнодорожной станции. Или наоборот — от транспортного узла до дома, офиса или учебного заведения. В результате зона эффективного охвата транспортного узла увеличивается. В среднем комфортная пешая доступность ограничена радиусом 700–800 м. Самокаты же расширяют ее до 2–3 км.

Сценарий 2. Преодоление инфраструктурных барьеров

Самокаты используют там, где не проедет другой транспорт. Это могут быть узкие улицы, проходы у железнодорожных путей или промышленные территории. Таким образом, самокаты связывают изолированные районы в единую городскую сеть.

Сценарий 3. Обслуживание крупных и удаленных зон

На больших территориях самокаты создают внутреннюю сеть микромобильности. Например, связывают удаленные учебные корпуса, общежития и выходы к транспортным узлам. Самокаты также соединяют большие жилые территории в местах, где нет общественного транспорта.

Ночные поездки: когда другой транспорт недоступен

Самокаты также становятся заменой общественному транспорту в ночное время, с 23:00 до 06:00, когда он прекращает работу или ходит с большими интервалами. В этот период длительность транспортных поездок на самокатах увеличивается на 76%.

Самые продолжительные транспортные поездки — 12 минут — приходятся на глубокую ночь, с 1:00 до 4:00. Начиная с 6:00 их длительность уменьшается — со стартом работы общественного транспорта пользователи строят мультимодальные маршруты, совмещая самокаты, например, с метро и автобусами.

