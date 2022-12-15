Softline помогла РГПУ им. А. И. Герцена оборудовать технопарк

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline помогла педагогическому университету им. А. И. Герцена оснастить технопарк и создать высокотехнологичное образовательное пространство.

Проект по созданию технопарков в педагогических вузах в 33 городах России является федеральным. Главной задачей было сделать междисциплинарную образовательную среду, которая поможет студентам освоить высокотехнологичное оборудование, получить опыт командной работы над сложными научными проектами и навыки метапредметного конструирования.

Студенты самых разных направлений могут объединиться для командной работы и реализовывать междисциплинарные проекты. Так, Softline оснастила технопарк оборудованием для научной работы в сферах генетики, рентгенографии, робототехники, альтернативной энергетики, ИТ и разработки виртуальной и дополненной реальности, физиологии, а также для экспериментов в области аналитической химии и фундаментальной физики.

Технопарк универсальных компетенций, созданный в университете им. А. И. Герцена, призван подготовить будущих учителей и преподавателей к ведению образовательного процесса на современном оборудовании, которым оснащаются различные кванториумы на базе общеобразовательных школ. Благодаря проекту, реализованному Softline, будущие педагоги смогут опробовать высокотехнологичные устройства, а впоследствии хорошо их освоить и научиться выстраивать проектную работу.

Softline оснастила 4 аудитории, каждая из которых вмещает около 20 человек. Оборудование включает в себя как более простые объекты (например, модель ДНК), так и элементы для изучения высоких технологий – виртуальной реальности, интернета вещей и так далее.

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«Это был для нас нетипичный проект, в котором нужно было реализовать целый комплекс работ, учитывая каждую деталь. До этого Softline оснащала кванториумы и центры одаренных детей, а в этом случае стояла нетривиальная задача создать высокотехнологическую базу для обучения студентов одного из крупнейших педагогических вузов России. Необходимо было подобрать различное оборудование, с которым будущие педагоги будут работать на практике в образовательных учреждениях. Несмотря на сложность, нам удалось реализовать этот масштабный проект и получить бесценный опыт, который помог нам впоследствии выиграть конкурсы еще в нескольких педагогических вузах», – отметил Александр Гуркин, руководитель направления образовательных проектов Softline.

«Команда Softline реализовала для университета крайне важный, можно сказать, прорывной проект. Теперь РГПУ имеет передовую инфраструктурную единицу – технопарк – которая отличается универсальностью и вариативностью её применения. Мы можем использовать его как для формального, так и для неформального образования, предоставляя доступ к проектной работе не только в рамках занятий, но и в рамках личных инициатив студентов. На его основе могут сформироваться молодежные команды, которые впоследствии дадут большой импульс для научной, инновационной деятельности», – сказал директор Центра детского и молодежного инженерного творчества РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Сперанский.