Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения

Trueconf поддержит инициативы, принятые Министерством образования и науки России для перевода сотрудников и учащихся вузов на дистанционный формат, и предоставит всем российским образовательным учреждениям решение для организации удаленного обучения с использованием передовой отечественной видеоконференцсвязи.

В связи с эпидемиологической ситуацией Министерство образования и науки России приняло решение перевести вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 по 6 февраля 2021 г. Соответствующие рекомендации были также озвучены и для других регионов страны, что делает доступ к передовым отечественным технологиям для дистанционного образования критически важным для всех вузов и школ.

В рамках поддержки инициативы Минобрнауки компания Trueconf безвозмездно обеспечит все учебные заведения страны своим флагманским ВКС-решением, которое позволит проводить неограниченное количество защищенных видеолекций, а также экзамены, внутренние совещания и прочие мероприятия в формате онлайн. При этом передача и хранение данных студентов и преподавателей, а также записей видеолекций будет осуществляться в пределах страны, что кардинально отличает ВКС Trueconf от решений иностранных облачных поставщиков, таких как Microsoft и Zoom.

Каждое отечественное учебное заведение, которое свяжется с менеджерами Trueconf и подтвердит свой официальный статус, получит лицензию для развертывания платформы Trueconf Server, действительную до 1 марта 2021 г. Такой подход позволит вузам и школам обеспечить стабильное проведение учебных занятий, при этом исключив риски возникновения перебоев или приостановки образовательного процесса, как это бывает при использовании зарубежных облачных сервисов.

Принять полноценное участие в видеолекциях преподаватели и студенты смогут удаленно с помощью личных устройств — ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов или домашних умных TV. Встроенная в Trueconf Server платформа вебинаров также обеспечит проведение видеолекций с доступом по ссылке, присоединиться к которым учащиеся смогут в два клика с помощью обычного браузера. Кроме того, технологии Trueconf позволят объединять в групповых конференциях до 800 пользователей — как отдельных участников, так и целые аудитории, а также применять во время занятий различное интерактивное оборудование.

На сегодняшний день технологии Trueconf для дистанционного обучения используются в сотнях вузов России, СНГ и мира, в том числе

МГУ им. М. В. Ломоносова, МАИ, РГУ им. А. И. Герцена, РУДН, ГИТИС, РГМУ, РГЭУ, Университете прокуратуры РФ и в других образовательных учреждениях.

«Мы рады возможности поддержать отечественные вузы и инициативу Министерства образования и науки, которая позволит снизить риски для преподавателей и учащихся, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Многие университеты и школы, которые обратились к нам, уже приняли решение развивать дистанционный режим обучения совместно с очным даже после завершения пандемии. Например, для проведения лекций в мультимедийных аудиториях или организации видеоуроков со множеством учащихся из разных точек мира, а также для обучения студентов, которые не могут лично посещать занятия в аудиториях по причине болезни или из-за других обстоятельств».