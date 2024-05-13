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Приложение для онлайн-конференций WB Stream получило новый функционал для более удобного использования

WB Stream — собственный сервис Wildberries для видеоконференций, новая версия которого заработала в 2023 г. Сервисом пользуются около 15 тыс. пользователей в неделю. Обновления улучшат качество встреч участников, сделают их более удобными и повысят уровень конфиденциальности.

Теперь пользователи могут создавать закрытые комнаты, куда пользователи будут попадать по индивидуальным ссылкам-приглашениям. Только один человек сможет перейти по каждой ссылке, что защищает конференцию от неожиданных гостей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

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Wildberries
Приложение для онлайн-конференций WB Stream получило новый функционал

Внесены улучшения в отображение участников встречи. Теперь есть раскладка «Докладчик», где основной говорящий будет отображаться на большой карточке, а остальные – рядом.

У создателя встречи появилась возможность назначить модератора, который будет иметь доступ к управлению микрофонами, камерами, а также сможет блокировать, исключать участников и выполнять другие функции.

Также изменился и дизайн приложения. Теперь стало возможно выбирать светлую или темную темы, выбирать фоны, использовать анимированные реакции (эмодзи), чтобы выразить свою реакцию на встречу более информативно.

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