«Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме

«Актив» и НППКТ провели серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционными системами общего назначения «Основа» и «Стрелец».

В частности, были протестированы «Рутокен S», «Рутокен ЭЦП 2.0» (micro/Type-C), «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (micro/Type-C), «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash/Touch», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (micro/Type-C), «Рутокен Lite», «Рутокен ЭЦП PKI» (micro/Type-C), смарт-карты «Рутокен ЭЦП SC» и «Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в ОС «Основа» и «Стрелец» позволяет реализовать строгую двухфакторную аутентификацию пользователей. Продукция «Рутокена» рекомендована в качестве ключевых носителей в среде операционных систем «Основа» и «Стрелец».

Впервые сертификаты совместимости были подписаны в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). УКЭП обеспечивает целостность и неизменность электронного документа после его подписания и позволяет установить автора документа. В соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ, подписанный УКЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

«Актив» будет продолжать практику подписания сертификатов совместимости с в электронной форме и призывает своих технологических партнеров поддержать это начинание. Безбумажная технология с применением квалифицированной электронной подписи помогает организовать дистанционное взаимодействие между организациями, обеспечивая высокий уровень доверия к электронным документам и в то же время сокращает материальные и временные издержки.

«Совместимость решений "Рутокен" с ОС "Основа" и "Стрелец" важна для заказчиков из государственного сегмента. Обе операционные системы сертифицированы ФСТЭК России и включены в единый реестр программного обеспечения, что говорит о подтверждении высокого уровня доверия. Продукты "Рутокен" гарантируют строгую двухфакторную аутентификацию пользователей при входе в ОС и обеспечивают высокий уровень безопасности при построении информационных систем», – отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен» компании «Актив».

«Нашим клиентам стали доступны надежные и проверенные решения "Рутокен" в области аппаратной аутентификации при создании защищенных систем, использующих ОС "Основа" и "Стрелец". Мы постоянно работаем над тем, чтобы повысить качество сервисов для наших заказчиков, в особенности тех, кто нацелен на реализацию программы импортозамещения», – сказал Константин Белянкин, начальник отдела поставок НППКТ.