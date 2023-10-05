«Актив» приступила к серийному производству усовершенствованной модели USB-токена «Рутокен Lite 1010»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж усовершенствованной версии устройств из линейки защищенных носителей базового уровня – новой модели «Рутокен Lite 1010».

Новая модель «Рутокен Lite 1010» полностью совместима со всеми предыдущими поколениями устройств этой линейки, не требует никакого дополнительного встраивания и функционирует как проверенный и известный рынку защищенный носитель «Рутокен Lite». Новинка несет в себе улучшенные функциональные характеристики, в том числе размер пользовательской памяти для хранения ключевой информации и сертификатов увеличен до 128 КБ.

Обновленный «Рутокен Lite 1010» привычно функционирует со всеми отечественными криптопровайдерами, системами электронного документооборота и может быть использован в любых удостоверяющих центрах. Увеличенный объем памяти расширяет возможности по использованию устройства. Это особенно актуально для сценариев где требуется доступ к нескольким различным сервисам с использованием разных сертификатов и там, где требуется хранить много ключевой информации.

«Рутокен Lite 1010» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия в составе программно-аппаратного комплекса аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат соответствия №4582 действителен до сентября 2027 г.

Андрей Степин, заместитель генерального директора компании «Актив», сказал: «Семейство продуктов «Рутокен Lite» является базовым в нашем продуктовом портфеле. Эти устройства не содержат криптографических функций, требуют установки специализированного криптопровайдера для полноценной работы, но при этом привычны рынку и покрывают большой набор сценариев использования в части отправки разных видов отчетности и работы в системах электронного документооборота. Мы рекомендуем всем нашим клиентам и заказчикам переходить на использование активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи и криптографическими алгоритмами на борту устройства. Вместе с тем, мы продолжаем развивать и базовые устройства нашего продуктового портфеля. «Рутокен Lite 1010» построен на новой высокоскоростной аппаратной платформе, базируется на обновленной карточной ОС «Рутокен 3.0» и предлагает увеличенный размер пользовательской памяти, повышенное число циклов чтения-записи и усовершенствованные скоростные характеристики. Кроме того, сертификат ФСТЭК России на новые устройства действует до конца 2027 г. с возможностью продления. Все эти свойства делают новую модель «Рутокен Lite 1010» идеально подходящей для всех проектов, где еще пока не требуется переход на активные ключевые носители и где ранее использовались предыдущие версии «Рутокен Lite».