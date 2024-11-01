С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды

Минагроторг Свердловской области проиграл суд группе компаний «СКБ Контур». С министерства взыскали 159 тыс. руб. с процентами за неоплату ключей электронной подписи для работы во внешних информационных системах, сертификатов для работы на портале Росреестра и лицензий на право использования средств криптографической защиты информации. Минагроторг утверждал, что не мог заплатить, поскольку полномочия, связанные с программно-техническим обеспечением министерства, переданы в Минцифры региона.

Бюрократические сложности как оправдание

Группа компаний «СКБ Контур» подала в суд на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (Минагроторг) Свердловской области за неплатежи и победила.

С Минагроторга Свердловской области взыскали 159 тыс. руб. с процентами за неоплату ключей электронной подписи для работы во внешних информационных системах, сертификатов для работы на портале Росреестра и лицензий на право использования средств криптографической защиты информации. Минагроторг назвал причиной неплатежа передачу в Минцифры региона полномочий, связанных с программно-техническим обеспечением министерства. Суд этот аргумент не убедил.

Неоплаченные услуги

Между «СКБ Контур» и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в 2021 и 2022 гг. были заключены лицензионные договоры. Согласно им «СКБ Контур» обязался предоставить Минагроторгу право использования программы «Кабинет УЦ» и другого ПО, передать устройства хранения ключевой информации и т.п. Также, согласно документу, в течение срока действия договора «СКБ Контур» мог оказывать дополнительные услуги, передавать дополнительные лицензии на право использования ПО или дополнительные устройства хранения ключевой информации.

Фото: «СКБ Контур» Арбитражный суд удовлетворил требования «СКБ Контур» и постановил взыскать с ответчика долг и проценты за пользование чужими денежными средствами

За время действия договора «СКБ Контур» дополнительно предоставил Минагроторгу 44 квалифицированных сертификата «КЭП.Классик» (ключи электронной подписи) для работы во внешних информационных системах, 17 квалифицированных сертификатов для работы на портале Росреестра и 54 лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP». Общая стоимость переданных сертификатов и лицензий составила 159600 руб., но оплачены они не были.

Судебное решение

«СКБ Контур» 8 июля 2024 г. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, требуя возвращения долга, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2,4 тыс. руб.

Минагрокомплекс утверждал, что поскольку перечисленные услуги были оказаны в 2021 и 2022 гг., а счета выставлены в 2024 г., в связи с этим Минагрокомплекс не мог заплатить «СКБ Контур». Сам факт выпуска и использования сертификатов Минагрокомплекс не оспаривал, однако ссылался на передачу полномочий по оплате задолженности Министерству цифрового развития и связи Свердловской области, согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 2 августа 2012 г. N834-ПП.

Суд рассмотрел полномочия Минцифры региона, определенные Постановлением Правительства Свердловской области от 1 июля 2021 г. N383-ПП, касающиеся программно-технического обеспечения Минагрокомплекса, и не нашел в этом перечне конкретного полномочия по заказу у поставщиков и оплате сертификатов электронных подписей. Таким образом, оплатой выпущенных сертификатов и лицензий по условиям договора, по мнению суда, должен был Минагрокомплекс. 18 сентября 2024 г. суд признал, что требования «СКБ Контур» подлежат удовлетворению в полном объеме и постановил взыскать с Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области долг в размере 159,6 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,4 тыс. руб. с продолжением начисления по день фактической оплаты.

CNews обратился в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.

«Работа с дебиторской задолженностью, в том числе ее взыскание через суд, если клиент по каким-то причинам не оплатил счета – обычная практика для любой компании и любого сегмента бизнеса. – Рассказала CNews Кристина Селиванова, руководитель юридической службы «СКБ Контур». – Подать апелляцию – законное право ответчика, но сроки подачи регламентированы. Сведения о подаче апелляционной жалобы Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на данный момент отсутствуют. Ввиду истечения срока для обжалования «СКБ Контур» полагает решение Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-36553/2024 вступившим в законную силу».

Группа компаний «СКБ Контур» – разработчик ПО для бизнеса, основанный в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб. 30 августа 2024 г. CNews писал, как компания «СКБ Контур» возбудила ряд судебных дел в Свердловской области из-за невыполнения договорных обязательств отдельными контрагентами.