Культурный подход: нейросеть из «Сколково» помогла оцифровать инвентарные книги Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник перевел в цифровой вид архив инвентарных книг с информацией о 250 тыс. музейных предметах. Благодаря электронным данным сотрудники музея могут за минуты, а не часы отвечать на запросы исследователей и реже использовать оригинальные документы, подверженные износу при повседневном обращении. Об этом CNews сообщили представители компании «Биорг».

Для оцифровки архива применили отечественную платформу Beorg Smart Vision на базе искусственного интеллекта для распознавания слабоструктурированных и рукописных документов. Решение разработала компания «Биорг», резидент «Сколково».

Учетная документация, инвентарные книги содержат описание предметов музейных коллекций, в том числе научную атрибуцию: происхождение, год изготовления предмета, вес, материал и другие специфические параметры. Эти данные важны для исследователей и музеев при подготовке выставок. Такой информации часто нет в публичных музейных каталогах, однако именно на основе подобных специальных описаний исследователи совершают новые открытия.

«Работа с бумажной документацией не исчезает, но с появлением электронных копий стала гораздо проще. Теперь не нужно по несколько раз в день обращаться к физическим книгам, тратить часы на их изучение. Поиск в цифровом формате занимает секунды, а главное, способствует лучшей сохранности оригиналов документов, которые теперь реже подвергаются физическому воздействию», – отметили представители «Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника».

Перевод данных из инвентарных книг в электронный формат – основа цифровой трансформации музейного дела. Сформированный электронный архив – страховая копия музейных данных и одновременно возможность упростить работу профильной службы хранения.

«Под задачу оцифровки инвентарных книг мы предложили «Псковскому музею» свой опыт, технологии, обученную команду и парк профессионального оборудования. Подготовленный нами структурированный цифровой массив данных - реальная помощь команде музея в решении повседневных рутинных задач, связанных с хранением и обработкой информации», – отметил Илья Веригин, директор по работе с государственными ведомствами компании «Биорг».

Выполненный проект направлен на то, чтобы связать уже существующие в базе данных карточки музейных предметов с недостающими научными атрибутами и более обширным научным описанием коллекций. Наличие этих данных в электронном формате сделает проще и ускорит взаимодействие с другими музеями и исследователями.