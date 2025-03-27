МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

Злоумышленники активно используют домовые чаты для обмана граждан, при этом применяются достаточно хитрые и опасные схемы. Многие россияне активно общаются в домовых чатах, при этом, далеко не всех соседей они знают лично. Это и позволяет злоумышленникам обманывать граждан.

Новая схема обмана в домовых чатах

В полиции предупредили о новой схеме мошенничества в домовых и районных чатах, об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России. Злоумышленники выдают себя за жильцов, предлагая бесплатно забрать ненужную технику или мебель, но за такими объявлениями скрываются фишинговые ссылки.

По данным МВД, аферисты публикуют в чатах сообщения о раздаче бытовой техники или мебели. Для того чтобы вызвать доверие, они отправляют потенциальным жертвам фото или видео товара т.е. стиральной машины, холодильника, газовой плиты. Однако в последний момент «сосед» отменяет встречу, объясняя, что вещи можно передать только через курьера, и просит перейти по ссылке для оформления доставки.

Unsplash - kalpa mahagamage Полиция предупреждает о ИТ-мошенниках в домовых чатах, лжесоседи якобы отдают бесплатно ненужную бытовую технику

На самом деле эта ссылка ведет на опасный сайт, который внедряет на телефон пользователя вирус. Благодаря ему злоумышленники могут завладеть личной информацией и банковскими счетами жертвы. Ведомство настоятельно советует гражданам проявлять осторожность и избегать переходов по сомнительным ссылкам.

Схема мошенничества с использованием криптовалюты

27 марта 2025 г. сотрудники МВД России предупредили также и о другой схеме вывода средств, которую используют мошенники, основанной на криптовалюте и социальной инженерии.

«Новая схема вывода средств основана на социальной инженерии, криптовалюте и использует возможности функции демонстрации экрана», - говорится в сообщении управления.

В киберполиции сообщили, что мошенники, представившись сотрудниками оператора сотовой связи, связались с девушкой из Москвы. Они уговорили ее сообщить код из SMS, после чего заблокировали ее аккаунт на «Госуслугах» и отправили сообщение с фальшивым номером технической поддержки. Затем девушка позвонила в эту техподдержку, и ее направили к человеку, который представился сотрудником департамента по борьбе с мошенничеством. Он убедил девушку, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложил для их защиты перевести деньги в криптовалюту.

В МВД добавили, что злоумышленники для снижения бдительности не просили ничего никуда переводить, рассказывали о безопасности криптокошельков и надежной защите сид-фразой т.е. это уникальная последовательность случайно сгенерированных осмысленных слов, необходимая для восстановления доступа к криптокошельку.

«Суть обмана состояла в том, что под предлогом обеспечения безопасности мошенники убедили девушку при регистрации кошелька в организации, занимающейся обменом криптовалюты, включить демонстрацию экрана на смартфоне. Соответственно, получили возможность завладеть всеми средствами, восстановив доступ», — подытожили в ведомстве.

Ущерб от ИТ-мошенничества

Россияне только за 11 месяцев 2024 г. потеряли 168 млрд руб. в результате дистанционных мошенничеств.

По данным МВД, зарегистрировано более 702 тыс. ИТ-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. "Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году", — отметили в ведомстве.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее отмечал, что жертвами противоправных действий в цифровой среде становятся как частные лица и компании, так и государственные организации. Киберпреступления причиняют значительный ущерб российской экономике и нарушают имущественные права граждан. По словам министра, в составе ведомства на 2025 г. действуют специализированные отделы, которые занимаются борьбой с преступлениями в ИТ-области.

Член комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что самым популярным видом мошенничества в России по-прежнему остается фишинг, добавив, что только в 2023 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничил доступ почти к 70 тыс. фишинговых сайтов по решению судов и требованию Генпрокуратуры. В свою очередь, количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые страницы в 2024 г. увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. По его словам, в последнее время мошенники использовали в качестве схемы оформление прибавки к пенсии, помощь продавцам на маркетплейсах поднять рейтинг, а также получить призы и подарки в выдуманных акциях и розыгрышах.