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Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60%

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Клиенты ВТБ в летние месяцы открывали дистанционно свыше 60% вкладов и накопительных счетов. Доля депозитов, размещаемых с помощью цифровых решений банка, увеличилась на 10 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года.

В июне-августе 2020 г. онлайн открывалось не менее 60% вкладов и накопительных счетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продемонстрировал рост на 10 пунктов: летом 2019 г. клиенты ВТБ дистанционно размещали порядка 50% депозитов.

Пиковых значений доля вкладов, открываемых в «ВТБ Онлайн», достигла в апреле, во время максимальных ограничений из-за пандемии. Тогда дистанционно размещалось три четверти новых депозитов.

«Развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами является нашей ключевой стратегической задачей. Высокий спрос на digital-сбережения во время ограничений, введенных из-за пандемии, продемонстрировал высокую важность развития цифровых каналов для привлечения вкладов и накопительных счетов. Наши клиенты уже привыкли к максимальному комфорту в работе через интернет-банк и мобильное приложения банка при открытии вклада или накопительного счета. Сейчас мы готовим целый ряд новых функций, которые позволят еще более упростить клиентский путь и вывести качество сервиса на принципиально новый уровень», – отметила Мария Воронина, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Дистанционно вклад можно открыть как в интернет-банке, так и в приложении «ВТБ Онлайн». В частности, сейчас доступны для открытия онлайн продукты базовой линейки вкладов – «Вклад в будущее» и «Большие возможности», а также сезонный вклад «Надежная основа» с доходностью до 5% и накопительный счет «Копилка» с начислением процентов на ежедневный остаток.

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