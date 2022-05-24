НПФ «Открытие» сообщает о промежуточных результатах реализации проекта «Безбумажный офис»

НПФ «Открытие» инициировал проект по оптимизации использования офисной бумаги и в целом документооборота еще в 2021 г. Реализация проекта стала необходимой в связи с переходом на удаленный формат взаимодействия как внутри компании, так и при работе с клиентами на фоне пандемии COVID-19 и активного развития Фондом цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Открытие».

Цель проекта «Безбумажный офис» – оптимизировать использование расходных материалов, используемых при печати. Фонд перевел большую долю бумажного документооборота в цифровой – минимизирована печать внутренних документов, часть коммуникаций с клиентами переведена в онлайн-формат, ограничена цветная печать.

Промежуточные результаты нововведений позволят сэкономить на расходовании до 250 упаковок бумаги в год. Есть у этой экономии и другие вторичные выгоды – сокращение потребности в материалах для принтеров, расходов на отправку писем почтой и, самое важное, – клиенты получают необходимые им выписки и справки в электронном виде гораздо быстрее, чем Почтой России.

Отметим, что Фонд и ранее занимался оптимизацией использования ресурсов – большая часть согласований и подписаний как внутренней документации, так и документооборота с контрагентами и клиентами происходит в электронном виде. Специалисты Фонда продолжают анализировать и изыскивать способы минимизации использования бумаги в офисе, благодаря внедрению цифровых технологий.

«Рабочие процессы нужно постоянно оценивать, выявлять, что в них уже работает неэффективно, и вовремя оптимизировать систему взаимодействия как внутри компании, так и внешнюю коммуникацию, – сказала операционный директор НПФ «Открытие» Анна Пролиско, – Ответственное отношение к окружающей среде, социуму и инвестиции в ESG – важный критерий, который сегодня учитывается при выборе компании-партнера. Экономия природных ресурсов, в том числе и бумаги, – один из первых шагов в реализации экологической составляющей ESG-принципов, которые поддерживает наш Фонд. Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является недостижимым и ненужным. Однако, осваивая современные технологии в области информационных технологий и управления информацией, можно добиться весомого вклада в экономию ресурсов как на уровне компании, так и в практике каждого отдельного человека».

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АО «НПФ «Открытие» – негосударственный пенсионный фонд, работающий с 1994 г. По данным на 31 декабря 2021 г. под управлением Фонда находится свыше 607 млрд руб. пенсионных средств более 7,5 млн человек. Приоритетное направление – развитие негосударственного пенсионного обеспечения: Фонд сотрудничает с более чем 900 предприятиями различных отраслей экономики по реализации корпоративных пенсионных программ.