Краснова Ксения


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее 1
09.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Краснова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1396 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 452 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4273 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3070 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
Мараховский Владислав 1 1
Шаповалов Сергей 3 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4864 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
