Получите все материалы CNews по ключевому слову
Краснова Ксения
УПОМИНАНИЯ
|03.10.2025
|В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее 1
|09.03.2021
|Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco 1
Краснова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.