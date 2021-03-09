Спецпроекты

Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco

Безопасность Новости поставщиков Ритейл Дистрибуция

Российский ИТ-дистрибьютор Treolan (входит в группу «Ланит») и компания ZKTeco, разработчик решений в области биометрической верификации, подписали соглашение о сотрудничестве. С января 2021 г. Treolan начал поставки продукции вендора через свой партнерский канал, который насчитывает более 3,5 тыс. компаний по всей России.

ZKTeco – производитель систем на основе технологии гибридной биометрической идентификации. Вендор владеет большим количеством патентов и прав на интеллектуальную собственность в этой области. Технологию биометрической проверки компания использует в создании оборудования для интеллектуального офиса, интеллектуальных финансов, сетей, охватывающих весь мир.

Партнерам Treolan доступен широкий спектр решений вендора. Среди них системы учета рабочего времени, бесконтактные системы идентификации с измерением температуры, продукция для контроля доступа (СКУД) и многое другое.

Владислав Мараховский, начальник департамента развития продукта компании ZKTeco, сказал: «ZKTeco всегда двигается вперед и выпускает новое оборудование, которое востребовано на рынке, и, самое главное, является действительно эффективным и оттого конкурентоспособным».

Ксения Краснова, директор по дистрибуции компании ZKTeco, отметила: «Несмотря на то, что официальное представительство бренда работает на территории СНГ всего третий год, мы сумели создать надежную партнерскую сеть и обеспечить нашей продукцией ключевые инфраструктурные объекты. Наши партнеры – это наш приоритет, мы рады приветствовать Treolan в качестве нового и надежного дистрибьютора с отличной репутацией».

Сергей Шаповалов, руководитель группы сетевых технологий и систем безопасности и видеонаблюдения компании Treolan, сказал: «Одно из преимуществ ZKTeco – собственные центры R&D, позволяющие предлагать клиентам самые современные и востребованные решения. К примеру, в прошлом году компания ZKTeco одной из первых вывела на рынок терминалы, сочетающие бесконтактную биометрическую идентификацию с измерением температуры. Уверен, продукция ZKTeco займет достойное место в продуктовом портфеле Treolan и будет востребованной со стороны наших партнеров».

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Техноблог

Как будет работать межпланетный интернет?

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера