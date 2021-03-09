Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco

Российский ИТ-дистрибьютор Treolan (входит в группу «Ланит») и компания ZKTeco, разработчик решений в области биометрической верификации, подписали соглашение о сотрудничестве. С января 2021 г. Treolan начал поставки продукции вендора через свой партнерский канал, который насчитывает более 3,5 тыс. компаний по всей России.

ZKTeco – производитель систем на основе технологии гибридной биометрической идентификации. Вендор владеет большим количеством патентов и прав на интеллектуальную собственность в этой области. Технологию биометрической проверки компания использует в создании оборудования для интеллектуального офиса, интеллектуальных финансов, сетей, охватывающих весь мир.

Партнерам Treolan доступен широкий спектр решений вендора. Среди них системы учета рабочего времени, бесконтактные системы идентификации с измерением температуры, продукция для контроля доступа (СКУД) и многое другое.

Владислав Мараховский, начальник департамента развития продукта компании ZKTeco, сказал: «ZKTeco всегда двигается вперед и выпускает новое оборудование, которое востребовано на рынке, и, самое главное, является действительно эффективным и оттого конкурентоспособным».

Ксения Краснова, директор по дистрибуции компании ZKTeco, отметила: «Несмотря на то, что официальное представительство бренда работает на территории СНГ всего третий год, мы сумели создать надежную партнерскую сеть и обеспечить нашей продукцией ключевые инфраструктурные объекты. Наши партнеры – это наш приоритет, мы рады приветствовать Treolan в качестве нового и надежного дистрибьютора с отличной репутацией».

Сергей Шаповалов, руководитель группы сетевых технологий и систем безопасности и видеонаблюдения компании Treolan, сказал: «Одно из преимуществ ZKTeco – собственные центры R&D, позволяющие предлагать клиентам самые современные и востребованные решения. К примеру, в прошлом году компания ZKTeco одной из первых вывела на рынок терминалы, сочетающие бесконтактную биометрическую идентификацию с измерением температуры. Уверен, продукция ZKTeco займет достойное место в продуктовом портфеле Treolan и будет востребованной со стороны наших партнеров».