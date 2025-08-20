«Авито Подработка»: 76% россиян продолжают отслеживать предложения о подработке, даже не находясь в активном поиске

Большинство опрошенных россиян даже после завершения активных поисков подработки продолжают мониторить интересные предложения, причем 17% делают это регулярно, а 42% — время от времени, что свидетельствует о высоком интересе к новым возможностям на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные нового исследования «Авито Подработки» — в опросе приняли участие более 3000 россиян, ищущих работу или подработку. Об этом CNews сообщил представители «Авито Подработки».

Четверть россиян, которые находятся в поиске подработки, рассматривают возможность переехать в другой город ради подходящего предложения. Особенно привлекательными для потенциальных переездов остаются крупные города. 35% и 14% опрошенных заявили о готовности переехать ради подработки в Москву и Санкт-Петербург соответственно — причем в Москву на поиск подработки чаще готовы уехать специалисты креативных профессий (59%): фотографы, дизайнеры, актеры, музыканты и другие творческие специалисты. Однако значительная часть опрошенных также рассматривает варианты переезда в региональные города-миллионники (32%).

Причем молодые люди в возрасте 16-24 лет демонстрируют наибольшую мобильность — четверть из них готова рассматривать предложения даже в небольших населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тыс. человек.

«На фоне меняющегося рынка труда россияне все активнее диверсифицируют источники дохода. За последний год 35% опрошенных стали чаще подрабатывать ради дополнительного заработка, а 74% планируют искать подработку в ближайшие полгода. Для этого почти каждый пятый (19%) респондент намерен обратиться к гиг-платформам, и более 70% участников исследования положительно оценивают свой опыт работы с такими ресурсами», — сказал директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

При выборе ресурсов для поиска подработки россияне руководствуются несколькими ключевыми критериями. Среди наиболее важных факторов респонденты называют понятные описания условий подработки (90% ответов), безопасность персональных данных (88%) и удобный способ получения выплат (88%). 85% отмечают важность того, чтобы ресурс выдавал подходящие предложения в процессе поиска, а 83% высоко ценят наличие удобных фильтров для поиска.

Для тех, кто ищет разовую подработку, чаще важны наличие достаточного количества предложений в своем городе (89%) и существование «горящих» смен с повышенными ставками (73%).

Из респондентов, активно рассматривающих варианты подработки, половина регулярно следит за новыми предложениями через онлайн-ресурсы и приложения, 28% используют уведомления, а 21% подписываются на email-рассылки. При этом 31% отслеживают предложения ежедневно, 53% — несколько раз в неделю.

Россияне чаще всего начинают поиск подработки с сайтов по поиску работы — так поступают 46% опрошенных. 39% предпочитают мобильные приложения специализированных платформ, а 27% начинают с поисковых запросов в интернете. Люди старшего возраста (55+) чаще молодежи используют поисковики для первичного поиска информации о подработке — 37% против 34% у возрастной группы 16-24 года.