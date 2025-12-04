Platforma запустила сервис «Триггеры» в скоринговой системе

Platforma, российская технологическая компания, разрабатывающая готовые бизнес-решения на базе больших данных, выпустила новую версию скоринговой системы. Ключевое нововведение – добавление дополнительного режима «Триггеры», позволяющего в режиме реального времени фиксировать момент возникновения потребности в продукте или услуге. Новый функционал позволяет бизнесу определять оптимальный момент для коммуникации с клиентом.

Скоринговая система Platforma оценивает надежность клиентов, анализируя множество данных из различных источников для принятия обоснованных решений на основе математических моделей. Функция сегментации позволяет создавать профили потребителей, формируя их общие характеристики и уровень благонадежности. Новая версия дополняет эту функцию динамическим отслеживанием поведения – система сигнализирует, когда у клиента возникает конкретная потребность или намерение совершить покупку.

«Сегмент показывает, кто ваш клиент, а триггер – момент, когда именно он готов к покупке, – сказала Анна Кучина, директор по росту компании Platforma. – Например, компания может знать, что клиент заядлый путешественник, но именно триггер оповестит, когда человек начинает искать билеты или изучать туристические направления. Это критически важное окно возможностей для контакта с клиентом, позволяющее мгновенно запускать коммуникационные сценарии. Таким образом увеличивается конверсия за счет попадания в момент максимальной готовности клиента к взаимодействию».

Пользователи скоринговой системы работают с клиентской базой и настраивают перечень триггеров – событий, которые сигнализируют о возникновении потребности. Система автоматически отслеживает поведение каждого текущего клиента и фиксирует срабатывание триггеров. Обновленное решение способно одновременно мониторить более 10 млн клиентов в режиме реального времени. Система обрабатывает пользовательскую активность на основе деперсонализированных данных, передаваемых через защищенный контур.

Дополнительный режим «Триггеры» открывает новые возможности для комплексного анализа клиентской базы и таргетированной коммуникации в различных секторах экономики. Например, туроператоры и авиакомпании могут фиксировать момент планирования путешествия и предлагать релевантные направления и услуги. Ритейлеры, в свою очередь, получают возможность реагировать на возникающие потребности покупателей до того, как они обратятся к конкурентам. А страховые компании могут отслеживать жизненные события клиентов, требующие страховой защиты.

Система также позволяет выявлять не только позитивные сигналы к покупке, но и негативные триггеры, помогая бизнесу своевременно реагировать на изменение ситуации клиента и предотвращать убытки.