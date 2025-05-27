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Мутовкин Станислав


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Жители новостройки в Московской области получили доступ к услугам связи от «УГМК-Телеком» 1
28.08.2023 «УГМК-телеком» расширила присутствие на телекоммуникационном рынке Серова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мутовкин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

УГМК Телеком 26 1
КомЛайн - ComLine 17 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 61 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Аналоговые технологии 2793 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Никанорова Марина 1 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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