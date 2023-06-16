В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, установят видеостену в центре организации дорожного движения, а также смонтируют комплект серверного оборудования. Реализацией контракта, заключенного с администрацией города, занимаются специалисты проектного центра направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-телеком». Работы, рассчитанные на два года, планируют выполнить с опережением графика. На данный момент сотрудники компании провели обследование новых и модернизируемых объектов, разработали проектную документацию и занялись поставкой оборудования. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

Светофоры будут модернизированы на улицах Зари, Островского, Победы, Фрунзе и Черноисточинском шоссе. Детекторы транспорта появятся на кольцевом пересечении проспектов Уральский, Луганский и Октябрьский, на улицах Зари, Ленина, Островского, Победы, Фрунзе, Космонавтов, Садовой и Красногвардейской, Луганском проспекте и проспекте Вагоностроителей, а также на Восточном и Черноисточинском шоссе.

«Детекторы транспорта станут частью подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Они будут интегрированы в центральное серверное программное обеспечение и смогут определять интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность транспортного потока. На основе полученных данных можно будет составлять «тепловые карты» маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог», – сказал руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Над проектом работает команда профессионалов, в которую входят инженеры по информационным технологиям, серверному оборудованию, мультимедийным системам, инженер ПТО и сметчик, несколько бригад, занимающихся строительно-монтажными и пуско-наладочными работами.

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Сотрудники компании проведут комплекс работ по увеличению мощностей подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Планируется подключить новый сервер, а также смонтировать и произвести пуско-наладку видеостены, которая будет выводить на экран сразу несколько изображений, отражающих состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города. Это позволит сотрудникам центра организации дорожного движения Нижнего Тагила своевременно реагировать на ситуацию на улично-дорожной сети и оперативно устранять неполадки.

«Ключевой смысл построения интеллектуальных транспортных систем – это принципиально иной подход к управлению дорожно-транспортной инфраструктурой и транспортными потоками для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня жизни населения и качества оказываемых услуг», – отметил Александр Башмаков.