В Нижнем Тагиле установили новый элемент «умных» дорог

В центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле появилась видеостена. Это новый элемент интеллектуальной транспортной системы, которую развивают в городе с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

Монтаж оборудования произвели сотрудники компании «УГМК-телеком» в рамках комплекса работ по развитию центра организации дорожного движения.

Специалисты смонтировали и произвели пуско-наладку видеостены, которая позволяет выводить на экран несколько изображений, отражающих состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города.

В центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле появилась видеостена

«Это позволит сотрудникам центра организации дорожного движения Нижнего Тагила своевременно реагировать на ситуацию на улично-дорожной сети и оперативно устранять неполадки», – отметил руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-телеком» Александр Башмаков.

В рамках развития ИТС в Нижнем Тагиле компания также планирует установить в городе 32 детектора транспорта и модернизировать 18 светофорных объектов. Работы проводятся в рамках контракта, заключенного с администрацией Нижнего Тагила.