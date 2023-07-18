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Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский»

Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют системы безопасности и видеонаблюдения на рудных складах рудника «Узельгинский» (АО «Учалинский ГОК»). Специалисты оборудовали зону погрузки руды видеокамерами, чтобы сотрудники предприятия могли контролировать ход работ и не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

«За один рейс с рудного склада на фабрику отправляется порядка 1680 тонн руды – это 16 думпкаров. Каждый из них машинист экскаватора должен загрузить симметрично и строго по центру, чтобы не было недовеса или перегруза, которые могут спровоцировать сход состава с рельсов», – сказал начальник участка технологического комплекса шахтной поверхности рудника «Узельгинский» Сергей Белобородов.

«После установки видеокамер на опоры освещения площадка стала просматриваться со всех сторон. Теперь погрузка будет происходить с ювелирной точностью, ведь видеонаблюдение позволяет полностью контролировать ход погрузки сырья», – отметил инженер-пусконаладчик Учалинского участка «УГМК-телеком» Сергей Майер.

Благодаря встроенному в кабине экскаватора сенсорному моноблоку, работающему через Wi-Fi, специалист сможет под любым углом увидеть распределение руды по поверхности вагона. В случае необходимости камеру можно будет повернуть и приблизить изображение.

Данные будут храниться на специальном сервере. При необходимости руководство предприятия сможет без труда поднять архив, чтобы просмотреть и проанализировать записи с камер наблюдения.

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