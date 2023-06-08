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На Ново-Учалинском подземном руднике запущена система позиционирования рабочих и транспорта

На Ново-Учалинском подземном руднике (АО «Учалинский ГОК») введена в эксплуатацию система позиционирования рабочих и транспорта. Ее проектированием, а позже строительством занимались сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком». Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

«Система точного позиционирования включает в себя установленные в подземных выработках устройства регистрации персонала и транспорта, индивидуальный светильник со встроенной меткой точного позиционирования, устройства регистрации, установленные в шахтном транспорте, и программное обеспечение, позволяющие диспетчеру в онлайн формате анализировать полученные данные. Информация о прохождении меток, поступающая горному диспетчеру через датчики, помогает в случае возникновения опасности определить местонахождения человека», – сказал руководитель проектов Учалинского участка «УГМК-телеком» Павел Кшуманев.

После того как был завершен монтаж и установлено оборудование, специалисты компании провели обучение для диспетчеров ГОКа, которые будут контролировать работу датчиков и приборов. Система точного позиционирования позволит операторам в случае аварийной ситуации определить точное местонахождение человека в шахте.

По словам Павла Кшуманева, на этом работа с предприятием не закончится. В ближайшее время будет заключено дополнительное соглашение на техническое обслуживание системы позиционирования, которое будут осуществлять специалисты Блока технического обслуживания «УГМК-телеком».

«У нас очень хорошо налажена работа с коллегами из других подразделений компании. Когда они только приступают к проектированию или строительству систем позиционирования, мы уже начинаем подготовку к ее обслуживанию. Готовим необходимый пакет документов и даже подбираем дополнительный персонал, который будет задействован на будущих объектах», – отметил руководитель группы перспективного развития Блока технического обслуживания компании Георгий Фахретдинов.

Такой рациональный подход в работе снимает необходимость искать нового подрядчика для обслуживания установленной системы, что экономит время и средства предприятия.

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