zigmund.online запустил мобильное приложение: психотерапия в один клик

Сервис психотерапии zigmund.online представил свое первое мобильное приложение для iOS и Android. Новый инструмент позволяет пользователям управлять сессиями, выбирать психологов и подключаться к видеозвонкам с телефона. Об этом CNews сообщили представители zigmund.online.

Приложение доступно в App Store и Google Play и включает весь ключевой функционал сайта: каталог психологов с фильтрами, видеозвонки внутри приложения, личный кабинет для управления балансом и расписанием, push-уведомления о сессиях и дополнительные материалы — статьи и тесты для самопознания.

Особенности приложения: рush-уведомления о предстоящих сессиях и изменениях статуса в реальном времени; частичная работа без интернета: доступны профили психологов, данные о сессиях, информация о пользователе, сервисе, балансе и ранее загруженные сторис; возможность добавлять сессии в календарь для упрощения планирования; просмотр дополнительных материалов через сторис внутри приложения.

По словам команды разработчиков, на создание мобильного приложения потребовалось всего пять месяцев. Главной сложностью стал процесс адаптации дизайна: запуск совпал с ребрендингом сервиса, который прошел в ноябре. Еще одним сложным этапом стала проверка приложения в сторах — в предновогодний период этот процесс может затянуться, и команда опасалась возможных задержек. Однако приложение успешно прошло проверку App Store с первого раза — результат, который особенно ценен в такое время.

«Запуск мобильного приложения zigmund.online — это важный шаг вперед как для нашей компании, так и для наших пользователей. Теперь доступ к услугам сервиса стал еще удобнее: клиенты могут использовать все возможности платформы буквально в одно касание, где бы они ни находились. Это открывает новые горизонты для развития нашего сервиса, улучшая пользовательский опыт и помогая достигать целей быстрее и эффективнее», — сказал Даниил Чаус, основатель zigmund.online.

Планы на будущее включают добавление новых функций: возможность дарить пакеты сессий, сохранение истории переписки с техподдержкой, дневник эмоций и инструменты самопомощи.

Приложение делает процесс психотерапии доступнее, сохраняя конфиденциальность данных и обеспечивая удобный доступ к сервису с любых устройств.

Мобильное приложение уже можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. В 2025 г. команда планирует запуск в других магазинах приложений, включая RuStore.