Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 г. увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (33% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (24%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (18%). Об этом CNews сообщили представители Yota.

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют 3% аудитории), однако их внимание к онлайн-психотерапии растет — за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло на 70%. А самые заметные изменения по сравнению с 2023 г. демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился почти в три раза.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. Такие проекты зародились в США в середине 2010-х, а позже стали появляться и в России. В 2020 г. пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается «Ясно» — за год его аудитория выросла в два раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk — площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

В среднем россияне в 2024 г. в месяц проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Наиболее востребованы такие сервисы были в апреле 2024 г. (41 мин в месяц), а меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось у россиян в декабре 2024 г. — 31 минута. Больше всего времени на психотерапию тратили пользователи из Магадана (в среднем 50,5 минут в месяц), Петропавловска-Камчатского (49,5 минут) и Горно-Алтайска (49 минут).