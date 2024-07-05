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«Яндекс» научил «Нейро» точнее отвечать на вопросы пользователей и добавил голосовой ввод

«Яндекс» выпустил обновление сервиса «Нейро», который дает один ответ на вопрос, используя все доступные знания интернета. Теперь он еще точнее понимает запросы пользователей и отвечает более содержательно. Задать вопрос можно не только текстом и картинкой, но и голосом. А еще сервис адаптировали для программ экранного доступа, которые необходимы для людей с нарушениями зрения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Команда дообучила модель семейства YandexGPT 3 в основе «Нейро», чтобы пользователи ещё быстрее находили нужную информацию. Теперь сервис точнее понимает суть запросов и дает более конкретные ответы. В результате количество случаев, когда сервис предлагает не прямой ответ, а общие сведения по теме, сократилось вдвое. При этом «Нейро» стал использовать для подготовки ответа данные из большего числа источников, что помогло сделать тексты более информативными. Количество ответов с отсылками к малому числу материалов снизилось в 2,5 раза.

В сервисе появилась возможность задать вопрос голосом. Об этом просил каждый пятый пользователь из тех, кто оставлял обратную связь с идеями по улучшению. Теперь достаточно нажать на значок микрофона в поисковой строке «Нейро» и произнести вопрос так, как он пришёл в голову, — сервис его поймёт и даст ответ. Голосовой ввод уже работает на ya.ru в «Яндекс Браузере» для персональных компьютеров, а также в приложениях «Яндекс Браузера» и «Яндекса с Алисой» для Android. Скоро им смогут воспользоваться и владельцы устройств на iOS.

Чтобы «Нейро» стал доступнее для людей с нарушениями зрения, «Яндекс» адаптировал сервис для программ, которые озвучивают элементы интерфейса, текст и происходящее на экране (скринридеров).

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