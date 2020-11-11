«Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах

«Магнит» объявил о том, что решение Pick-by-Voice работает во всех логистических комплексах компании от Краснодара до Новосибирска. Голосовой ассистент помогает сотрудникам комплектовать заказы для магазинов, при этом руки работников остаются свободными для выполнения операций. Ожидается, что точность и скорость отборки повысятся на 8%.

Голосовая технология заменила привычные терминалы сбора данных. Решение представляет собой гарнитуру с наушниками и микрофоном, который распознает речь на русском и узбекском языках. Вместо текста на экране терминала работник получает голосовые сообщения с пошаговыми указаниями по выполнению задачи (например, где взять товар, в каком количестве и куда отнести собранный заказ) и также устно отвечает. В итоге сотрудник не отвлекается на чтение информации, он полностью сосредоточен на задании, повышаются производительность и безопасность работы. Кроме того, решение минимизирует количество ошибок даже в условиях высокой загруженности. Информация о том, какой товар и в каком объеме взят со стеллажа, автоматически поступает в систему и позволяет вести учет движения продукции онлайн. Персональные помощники применяются при сборке ассортимента, не требующего особых условий хранения.

Индивидуальными гарнитурами, которые адаптируются под голос говорящего, ежедневно пользуются более 1 000 человек. При необходимости Pick-by-Voice позволяет интегрировать любой нужный язык. При этом, если у сотрудника есть особенности речи, то технология обучится и построит модель голоса этого человека, чтобы в дальнейшем распознавать его без ошибок, также решение не реагирует на посторонние шумы или разговоры в распределительном центре.

«Отбор товаров — одна их самых важных и трудоемких операций на складе, сотруднику приходится одновременно правильно комплектовать заказ на магазин и при этом эффективно выстраивать свой путь перемещения между стеллажами с продукцией. Персональный ассистент в этом случае представляет собой незаменимого помощника, за счет которого мы существенно повышаем производительность труда и облегчаем рутинные процессы. Мы завершили внедрение технологии на все РЦ и рассчитываем, что в дальнейшем она поможет добиться еще более высоких результатов», — сказала директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнита» Марья Дей.