В России впервые издали книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком»

В издательстве Individuum вышла книга английского экономиста Дэниела Сасскинда о наступающей эпохе искусственного интеллекта. Перевод 350-страничной книги с английского языка на русский был целиком выполнен «Яндекс.Переводчиком» за 40 секунд.

«Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» — подробное руководство к новой экономической реальности, где системы автоматического управления могут вытеснить людей с работы в отдельных сферах. Для перевода в «Яндексе» использовали один из алгоритмов «Яндекс.Переводчика», который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиске «Яндекса» статей «Википедии», которых нет на русском языке. Одна из самых обсуждаемых книг этого года появится в печатном виде в продаже в декабре, ее электронная версия уже доступна для подписчиков сервиса Bookmate.

Автор книги «Будущее без работы» — экономист из Оксфордского университета и бывший советник при британском правительстве — Дэниел Сасскинд размышляет о будущем работы в связи с прогрессом в области искусственного интеллекта и присвоением машинами все большего объема задач, ранее выполнявшихся людьми. В то же время Сасскинд отмечает, что человечество устало бояться конкуренции со стороны машин и развенчивает заблуждения о «замене человека роботом».

С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора, к изданию книги на русском языке привлекли новые технологии: изображение на обложке нарисовано нейросетью «Яндекса», а перевод с английского языка сделан «Яндекс.Переводчиком». В этом сервисе «Яндекса» уже долгое время применяется нейросеть на основе передовой архитектуры Transformer — с помощью нее удается достигать высокого качества перевода, и она же во многом послужила основой YATI — новой технологии «Яндекса», анонсированной на YaC 2020. В результате книга объемом в 352 страницы была переведена всего за сорок секунд.

Заместитель руководителя отдела машинного перевода «Яндекса» Антон Дворкович сказал: «Для нас эта книга стала очень серьезным тестом качества нашего перевода, и мы рады, что мы этот тест прошли. Благодаря использованию алгоритма Яндекс.Переводчика для больших текстов мы за считанные секунды получили текст отличного качества. Помощь переводчика в итоге не потребовалась — оказалось достаточно редактора, хотя обычно эти люди работают в паре».

Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов сказал: «Мы давно присматривались к машинным переводчикам, так как качество их работы растет с головокружительной скоростью. Автоматизация такой сложной и требующей разнообразных знаний и навыков деятельности, на наш взгляд, вызывает не только беспокойство, но и оптимизм — мы думаем, что алгоритм не враг переводчика-человека, а его помощник, ведь пока такой перевод все равно нуждается в редактуре. Мы приберегали этот ход до книги, чей смысл бы оптимально сочетался с нашим посылом — и в случае с «Будущим без работы» именно так и получилось. Алгоритм отлично справился с синтаксисом оригинала, практически не ошибся в словоприменении и проделал работу, на которую у человека бы ушли месяцы, меньше чем за минуту. Как и в случае с переводчиком-человеком, над текстом как обычно поработал редактор, но в этот раз мы оставили неотредактированные фрагменты в тексте, чтобы читатель мог сам составить впечатление о сегодняшнем уровне развития технологий — и попытаться представить, каких высот они достигнут в ближайшем будущем. Как и указывает автор книги, Дэниел Сасскинд, большие изменения грядут во всех сферах нашей жизни — и можно быть уверенным, что книжная индустрия не станет исключением».